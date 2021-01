CCOO estudia ir a la HUELGA en Jazzplat-Guadalajara tras 12 despidos “sibilinos, selectivos e injustificados”

martes 26 de enero de 2021 , 12:26h

CCOO ha denunciado doce despidos “selectivos, sibilinos y absolutamente injustificados” ejecutados en los últimos días por la empresa Jazzplat, del grupo Orange, entre el personal de la sección de Portabilidad de su call center del Guadalajara. De ahí que estudie “medidas contundentes” llegando incluso a la convocatoria de huelga contra estos despidos, “que evidencian el pésimo trato de la empresa a las personas que la integran”.



“Jazzplat argumenta que el departamento de Portabilidad se va a transferir a otra empresa del grupo y no es posible reubicar allí a las 44 personas que lo atienden ahora en Guadalajara. Sin embargo, esto es una falacia porque mientras echa a la calle a doce personas por la supuesta falta plazas disponibles, el grupo Orange está impartiendo formación a bastantes más aspirantes de los que ha despedido, además de mantener muchas ofertas de empleo activas”, ha denunciado el responsable de la sección sindical de CCOO en Jazzplat, Raúl Formoso.



“Para más inri, Jazzplat se comprometió a facilitar salidas voluntarias de otros trabajadores/as del call center de Guadalajara, donde trabajamos cerca de 1.200 personas para evitar esos doce despidos forzosos, cosa que finalmente no ha cumplido”, ha añadido, según ha informado en nota de prensa el sindicato.



Según CCOO, de las doce personas despedidas, la mayoría sufrieron bajas de larga duración y el resto por represalias por discrepancias con los responsables, un motivo “tan etéreo como injustificable”.



“En un principio, Jazzplat hasta incluyó entre el personal a despedir a personas que tienen reducción de jornada por cuidado de menores a su cargo. Finalmente la dirección ha renunciado a llevar tan lejos su ansia de hacer limpia”, ha denunciado Formoso.



El delegado sindical de CCOO ha recordado que ya en diciembre de 2019 Jazzplat despidió a otras 12 personas “por enfermar”, aplicando el artículo 52 del Estatuto de los Trabajadores que introdujo la reforma laboral de 2012.



“Como ese artículo fue derogado, Jazzplat se busca ahora otras formas sibilinas de despedir a quien padece enfermedades y bajas. La gestión de personas en Jazzplat es lamentable, por mucho que publiciten el sello Empresa Familiarmente Responsable”, ha denunciado el representante de CCOO.



Por último, desde el sindicasto se han preguntado “qué tiene de humano echar a la calle en plena pandemia con el argumento de que no hay plazas, cuando está formando gente para incorporarla y ofertando multitud de nuevas plazas”.