Esfuerzo sin éxito de FS Pozo de Guadalajara ante UD Azuqueca FS (3-4)

REDACCION x redaccionguadanewses/9/9/19 Por

viernes 22 de enero de 2021 , 19:10h

Derrota del 1ª autonómica en el encuentro aplazado por la nevada ante UD Azuqueca FS (3-4). Los azudenses fueron muy efectivos a la hora de convertir los errores rojillos, y se llevaron los tres puntos. El partido tuvo que cambiar de sede sobre la marcha, se terminó disputando en el Ciudad de Azuqueca por la condensación en la pista del Arroyo Vallejo.



Los primeros minutos transcurrieron sin apenas ocasiones, con dos equipos estudiándose. La primera clara fue para los locales a 12 del intermedio, pero los visitantes respondieron después con un poste. Cualquier error haría adelantarse, y el fallo fue de los rojillos, que dejaron a los azudenses adelantarse tras una buena diagonal mal defendida a 4,10 del intermedio (0-1). Con mínima desventaja se llegó al descanso.



El mal inicio de segunda parte complicó el encuentro para los rojillos En la segunda parte los poceros no arrancaron bien, y una perdida a 17,57 del final dio lugar al 0-2. Pozo estaba fuera y sólo podía ir a peor, y a 14,33 de la conclusión un nuevo fallo rojillo y una buena pegada frontal de los verdes supuso el 0-3. Los rojillos no se desconectaron del encuentro, y de esa forma Jaime tras córner hizo el 1-3 a 13,58 del final.



Se creía en la remontada, pero se complicó tras mucho tras un tanto rojillo en propia puerta a 9,01 del final (1-4).



Dos tantos casi seguidos de FS Pozo de Guadalajara, obra de Rober y de Jorge del Moral, de penalti y tras córner a 6,25 y 5,16 de la conclusión pusieron un 3-4 a priori inquietante, ante un Azuqueca que tuvo que defender los últimos 6 minutos con 5 faltas en su haber. Pese a la cercanía en el marcador, e intentar algún ataque con porterojugador o buscar la sexta falta, no hubo sensación real de que los poceros pudieran empatar. Los azudenses supieron controlar los minutos finales con veteranía y maestría para no dejar escapar el triunfo.



Jugaron por FS Pozo de Guadalajara: Pablo Salas, Escu, Jorge del Moral, Rober González y Arturo de Domingo -cinco inicial- Jaime, Diego, Gabi, Cristian Garrido, Miguel Romero y Luis Sánchez.



Goleadores: Jaime, Rober González y Jorge del Moral.