La fragilidad defensiva condenó a FS Pozo de Guadalajara ante Colonias Torrijos (6-7)

Los poceros siguen en una mala dinámica recibiendo demasiados goles

domingo 17 de noviembre de 2024 , 20:59h

Primera derrota como local de FS Pozo de Guadalajara ante Colonias Torrijos (6-7).



Los poceros siguen en un declive comenzado en su último triunfo ante Águila B, perdiendo la intensidad en la presión que les caracterizó en los primeros encuentros, y fruto de ello acabaron cayendo.



Desde el principio no se vio bien desde el inicio, y a 16,30 de la conclusión un fallo de marca en una falta fue el 0-1. Pozo se repuso rápido del golpe, ya que 15 segundos después Jorge del Moral convirtió un balón largo en gol para hacer el 1-1. El duelo transcurría con un Pozo con muy poco ritmo, los visitantes se encontraban cómodos y tras un pase largo defendido de forma horrible Colonias hizo el 1-2 a 4,36 del descanso. De nuevo Pozo se levantó rápido del golpe, y 29 segundos después Jorge hizo el 2-2 tras saque de banda.



Los rojillos mejoraron algo, y tras una buena jugada Curi puso por delante a los poceros a 2,01 del descanso (3-2). Con ese marcador se llegó al intermedio.



Pozo mostró su peor versión en el inicio de la segunda parte



Los rojillos arrancaron de manera nefasta en el segundo periodo, concediendo ocasiones muy claras a los visitantes para igualar. Pozo tuvo también la suya para hacer un 4-2 que quizás hubiera cambiado el signo del partido, pero no la convirtió y los azules tras un disparo no apretado igualaron a 16,54 del final (3-3). Un fallo defensivo a 14,50 de la conclusión fue el 3-4, Pozo estaba fuera del duelo y se terminó de salir tras la doble amarilla de Curi a 10,08 del final. Cuando apenas quedaban 26 segundos para recuperar la igualdad los visitantes hicieron el 3-5, y a 8,08 d la conclusión con un Pozo totalmente noqueado llegó el 3-6 que ponía el duelo casi imposible.



Los locales decidieron no rendirse, y los goles de Raúl Alonso y Jorge a 7,41 y 5,54 del final pusieron un 5-6 que hacía posible creer en la remontada, había tiempo más que suficiente pero no se encontró el gol pese a tener opciones claras y los visitantes casi sentenciaron el duelo a 1,40 a 2,39 de la conclusión logrando el 5-7. Pozo lo intentó con el portero-jugador, y Raúl Alonso hizo el 6-7 a 1,40 del final tras un buen ataque de 5. Los poceros tuvieron opciones para igualar, pero no las concretaron y confirmaron con una nueva derrota su mala dinámica.



Jugaron por FS Pozo de Guadalajara: Lucas Vaquero, Carlos Alonso, Raúl Alonso, Jorge del Moral y Cristian Garrido -cinco inicial- Diego, Jaime, Escu, Mario González, Curi, Rubén Rodríguez, Gabi, Driss y Pablo Salas.



Goleadores: Jorge del Moral (3), Raúl Alonso (2) y Curi.