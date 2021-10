FS Pozo de Guadalajara no supo gestionar sus ventajas ante Los Navalmorales (5-6)

REDACCION x redaccionguadanewses/9/9/19 Por

domingo 17 de octubre de 2021 , 12:37h

facebook twitter google+ linkedin Comentar Imprimir Enviar

Derrota en el arranque liguero para FS Pozo de Guadalajara, en choque ante Los Navalmorales (5-6). Los rojillos estuvieron muy cerca de ganar, pero no entendieron loque requería el partido cuando estaban por delante en el marcador y lo pagaron muy caro.



En la primera parte hubo mucho respeto por ambos equipos. Los poceros generaban peligro robando arriba, el rival buscaba un correcalles de forma clara. Pozo se cargó pronto de faltas (4 infracciones a 11 minutos del descanso), lo cual obligó al equipo a ir algo más atrás. El rival también se cargó de faltas, llegando a la 5ª a tres del intermedio.



Entrando en el correcalles un error pocero en cadena (no finalizar córner, no finalizar contra de contra) dio lugar al 0-1 a 44 segundos del descanso. Los visitantes cometieron la 6ª falta a siete segundos del intermedio, y afortunadamente Andrés Romero aprovechó el rechace del tiro de 10 metros para igualar el choque a 4 segundos del intermedio (1-1).



No se paró el encuentro cuando se estaba por delante en el marcador La segunda parte arrancó con el 2-1 de Escu a 17,36 del final, tras un buen robo. Los rojillos en vez de calmar el choque se volvieron locos por lograr el 3-1, y tras una faltadirecta a 15,18 de la conclusión llegó el 2-2. Apenas 32 segundos más tarde Los Navalmorales se pusieron por delante, tras una perdida rojilla (2-3).



Tras ir en desventaja los poceros cambiaron el chip, y tras realizar varias buenas jugadas de equipo una de ellas fue aprovechada por Zapata para lograr el 3-3 a 10,56 de la conclusión. El rival se puso nervioso, perdió un jugador por roja directa y Pozo aprovechó la superioridad para lograr el 4-3 por mediación de Gabi a 7,37 del final. Parecía la ventaja definitiva, pero un error en defensa de un córner volvió a igualar el choque a 5,08 de la conclusión (4-4).



Los Navalmorales arriesgaron para ganar el choque con portero-jugador, los poc eros esperaron el error y lo aprovecharon por mediación de Raúl Alonso para lograr el 5-4 a 3,02 del final. En vez de conservar los rojillos se volvieron locos por cerrar el partido, y un fallo a 1,29 del final dio lugar al 5-5. Con ambos equipos muy cansados el choque estaba en el alambre, pero los toledanos aprovecharon su opción en una contra para hacer el 5-6 a 36 segundos del final.



El encuentro deja en Pozo sensaciones contradictorias, porque se supo competir con muchas ausencias pero no se supo jugar con ventaja en el marcador, los poceros apenas mantuvieron un par de minutos cada una de las tres ventajas que dispusieron, y es un aspecto a mejorar con claridad.



Jugaron por FS Pozo de Guadalajara: Andrés Rodríguez, Escu, Curi, Raúl Alonso y Gabi -cinco inicial- Diego, Andrés Romero, Carlos Abarca, Jaime, Javi Oreja, Luismi Oreja y Zapata.



Goleadores: Andrés Romero, Escu, Zapata, Gabi y Raúl Alonso.