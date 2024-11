“Creo en la plantilla y creo en lo que hacemos”

domingo 17 de noviembre de 2024

La confianza en su trabajo es total. Por ello, Alberto mantiene la calma y apuesta a mejores partidos que el jugado en Elda. “Mi nivel de preocupación es cero y mi nivel de ocupación es 100%. Creo en el trabajo. Creo en la plantilla. Creo en lo que hacemos. Y esto es trabajo, trabajo y trabajo. Estamos en esa dinámica de no ganar. No podemos dejarnos arrastrar por opiniones externas que no tienen nada que ver con análisis menos profundos de los que hacemos nosotros dentro. Lo que se pueda pensar externamente con más o menos argumentos, peso o información, no podemos valorarlo. Cada uno tiene derecho a opinar y a ser más o menos negativo. Tenemos que mantenernos confiados”, indicó el técnico albacetista.



“Ha sido un partido difícil ante un rival muy intenso que está haciendo las cosas bien y que no sacó otros partidos por acierto. Y hoy ha sido un partido igualado, muy difícil de jugar. Un error nuestro, su único acercamiento, les ha metido en el partido. Una jugada aislada les ha dado confianza. Han empujado. Han salido a morder. Han marcado ese segundo gol y les ha ido de cara. Y a nosotros todo lo contrario. No hemos superado las adversidades. Hemos estado densos”, analizó sobre el propio duelo.



Los goles encajados sigue siendo el gran debe del equipo. Y Alberto se apropia de la responsabilidad. “La responsabilidad de tantos goles es mía. Soy el máximo representante a nivel técnico. La responsabilidad es mía. Es nuestro lastre. Por ahí tenemos que seguir trabajando en todos los sentidos”.



Se le preguntó si hacía alguna lectura positiva de algo del encuentro. “¿Positivo? Para mí sí hay cosas positivas. El análisis de la prensa está más enfocado en el resultado, entiendo. Me ha gustado mucho la salida de todos los que han salido del banquillo por el interés e intensidad que han puesto en un partido adverso ante un equipo que estaba compitiendo bien y con resultado a favor. Me ha gustado su ímpetu. Acertar en una nos podía meter en el partido y así lo han entendido. Se ha competido hasta el último minuto. Hemos tenido nuestras ocasiones de gol. Antes de su segundo gol la tuvo Higinio. Los partidos son momentos”.



Por último quiso destacar el aliento de la grada. “Agradecemos que la afición se desplace y apoye”.