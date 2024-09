Alberto González: "Hoy sí hemos sido claramente superados por nuestro rival"

REDACCION x redaccionguadanewses/9/9/19 Por

domingo 15 de septiembre de 2024 , 19:38h

facebook twitter google+ linkedin Comentar Imprimir Enviar

Alberto González no ocultó su contrariedad por la derrota pero sobre todo por la forma en la que se ha producido. “He visto un partido diferente a los demás. Hoy sí hemos sido claramente superados por nuestro rival. Desde que yo estoy en el Alba, es el resultado más merecido por parte del adversario”.



Desgranó el duelo para analizar la amarga tarde. “La primera parte ha sido más igualada, nosotros tratando de hacer nuestro juego, pero sin claridad. Y una serie de rebotes y pelotazos acaba con el gol de ellos. En la segunda sí que ellos han apretado más todavía y nosotros hemos seguido sin claridad. Ellos han generado más ocasiones claras de gol”.



Dio sus valoraciones de la racha de tres partidos sin sumar. “Yo achaco un punto de confianza de la dinámica. Cuando estás ganando sin terminar de hacer las cosas bien eso te da confianza. Veníamos de dos partidos con accidentes y ahora llegaba un tercer partido en el que había desconfianza. Nosotros no estamos consolidados, nos falta mucho, nos falta crear mejor el juego.”.



“En la primera parte no hemos concedido. Ellos con su juego directo, su fuerza y energía han sacado llegada al área y nosotros con nuestro juego hemos generado algo. Cuando puede caer de un lado o de otro y cae del otro, es un tema de confianza que eso no lo soportes. Viene de no perder en LaLiga y esa dinámica les ha dado más”, profundizó.