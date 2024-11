Encuesta DYM : La valoración de los políticos se desploma tras la crisis de la DANA, solo los Reyes aprueban

viernes 15 de noviembre de 2024 , 21:05h

La valoración de todos los líderes políticos se ha desplomado en el último mes, coincidiendo tanto con la gestión de la emergencia por el temporal y también con el caso Íñigo Errejón, según la encuesta realizada por el Instituto DYM para 20minutos. De hecho, de todas las personalidades vinculadas a la DANA, los reyes Felipe VI y Letizia son los únicos que logran una valoración positiva por parte de los ciudadanos -un 5,9 y un 5,8, respectivamente-, tras su complicada visita al municipio de Paiporta. En la misma, estuvieron acompañados por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el de la Generalitat valenciana, Carlos Mazón, ambos suspensos en la gestión de la crisis.



Las encuestas se realizaron entre el 8 y el 11 de noviembre, es decir, una semana después de la visita de la comitiva al municipio valenciano de Paiporta y a casi dos semanas de la catástrofe. Precisamente, fue cuando empezó la confrontación y el cruce de acusaciones entre el PP de Alberto Núñez Feijóo, el Gobierno de Pedro Sánchez y el de la Generalitat Valenciana, con el barón popular, Carlos Mazón, al frente, el peor valorado por los encuestados, incluso por debajo de los altos cargos de la Generalitat.



Respecto a hace un mes y entre los líderes políticos de las cuatro formaciones mayoritarias en el Congreso, el mejor valorado sigue siendo el del PP, Alberto Núñez Feijóo, aunque su puntuación ha bajado seis décimas en cuestión de un mes, al pasar de los 4,1 a los 3,5 puntos. Le sigue por poco margen el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, con un 3,4, bajando dos décimas.



La vicepresidenta segunda y líder de Sumar, Yolanda Díaz, también se desploma cuatro décimas hasta una tercera posición, al ser evaluada con un 3,2 sobre 10. En este caso, la encuesta también coincide con la crisis en su partido, después de las denuncias por violencia sexual contra el que hasta entonces era el portavoz parlamentario de la formación y una de las piezas fundamentales, Íñigo Errejón. Mientras que el presidente de Vox, Santiago Abascal, sigue siendo el peor valorado aunque el que mejor mantiene su puntuación. En concreto, solo pierde una décima, por lo que su media del último año apenas se ve alterada, con un 2,7.



Consideran positiva la visita de los reyes a Paiporta

En cuanto a la visita a Paiporta del pasado 3 de noviembre, en la que se produjeron insultos, lanzamientos de objetos y barro a la comitiva, un 60,5% de los encuestados la consideran adecuada en el caso de los reyes, no así la de Mazón y la de Sánchez. Un 70,4% piensan que Sánchez no tenía que haber ido a Paiporta, donde fue increpado e incluso le llegaron a lanzar un palo, tras lo que suspendió la visita por motivos de seguridad. En el caso de Mazón, un 66,7% también rechazan su presencia en este municipios, uno de los más afectados por las riadas.



Teniendo en cuenta sus posiciones políticas, los votantes del PP y de Vox son los que mejor valoran la presencia de los reyes, así como su actuación. En cualquier caso, el 75% la califican de "positiva" o "muy positiva", lo que es transversal a la mayoría de espectros políticos, si bien Sumar es la formación más critica con la visita de los monarcas. Por la contra, tres cuartas partes de los encuestados consideran que ni la de Mazón ni la de Sánchez se tendrían que haber producido.



Todos los políticos que tienen competencias en la gestión de la DANA han recibido el suspenso de los encuestados, si bien, el ministro de Transportes, Óscar Puente, es el que mejor puntuación saca, con 3,6 sobre 10 puntos. En esta crisis, el ministro de Transportes ha recibido elogios en las redes sociales por rehuir de la confrontación política e informar minuto a minuto de toda la gestión realizada por su departamento.



Los siguientes políticos mejor valorados son los responsables de la coordinación de la acción de las Fuerzas Armadas y de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Son la ministra de Defensa, Margarita Robles (3,4 puntos), y el de Interior, Fernando Grande-Marlaska (3,1).



Les siguen el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, con 3 puntos sobre 10, y el líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, que se queda una décima por debajo del socialista. Aunque en ambos casos su valoración por la gestión de la DANA es inferior a las valoraciones que recibieron en general.



En penúltimo lugar están los altos cargos de la Generalitat valenciana (que reciben 2,1 puntos), algunos muy señalados durante la gestión de la emergencia, como es el caso de la consellera que tenía las responsabilidades sobre el Cecopi el día de la catástrofe, Salomé Pradas, junto con la responsable de Turismo e Industria, Nuria Montes, muy criticada por sus declaraciones indicando a las víctimas que no se les entregaría el cuerpo de sus familiares fallecidos ni podrían acceder a la morgue, por las que terminó pidiendo disculpas.



Pero el político peor valorado es el presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, al que los encuestados valoran con 2 puntos por su gestión durante la emergencia.