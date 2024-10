Castilla-La Mancha solicitará la Declaración de Zona Catastrófica al Gobierno de España para atender los daños afectadas por la DANA

miércoles 30 de octubre de 2024 , 14:04h

La consejera Portavoz ha informado hoy, en rueda de prensa, que Castilla-La Mancha solicitará al Gobierno de España la Declaración de Zona Catastrófica para los lugares afectados por la DANA “para que se puedan atender todos los daños que se han producido a nivel material”, aunque ha especificado también “que ahora mismo la prioridad son las personas”.



En este sentido, la consejera ha trasladado, en nombre del Gobierno del presidente García-Page, el pésame a las familias de las personas fallecidas tanto en la Comunidad Valenciana como en Castilla-La Mancha. “Lamentamos profundamente las muertes y ojalá no tengamos que seguir dando información de este tipo, si bien es posible que pueda seguir aumentando el número de víctimas”, ha advertido.



La portavoz del Ejecutivo autonómico ha añadido que “ahora se atiende a las familias de las víctimas que puedan llegar; y también a las familias de las personas desaparecidas a las que se les está informando de los trabajos que se están haciendo”; a la vez que ha reconocido “todos los esfuerzos en la búsqueda de esas seis personas que continúan aún desaparecidas en la región”. Asimismo, ha avanzado que en estos momentos “se presta también ayuda a las familias que han perdido sus propiedades”.



Dispositivo de emergencias



En relación al dispositivo desplegado para atender esta emergencia fruto de las intensas lluvias que han provocado esta catástrofe, Esther Padilla ha dado cuenta también de los efectivos desplazados a la localidad de Letur, entre los que se han movilizado 153 personas.



De medios propios del INFOCAM proceden un total de 56 personas, 40 de Geacam y 16 agentes medioambientales; mientras que se han empleado tres autobombas, tres retenes y tres patrullas.



Los otros 97 efectivos, pertenecen al Servicio de Extinción de Incendios un total de 23 efectivos, diez a la Cruz Roja , quienes han atendido a cinco familias en el albergue que se ha ubicado en el colegio ‘Nuestra Señora de la Asunción”.



Se han desplazado también, según ha dado cuenta la consejera, 32 efectivos de la Guardia Civil, voluntarios de Protección Civil en Letur, Socovos y Férez, un total de 20, así como militares, “que estaban de maniobras por la zona y doce están colaborando en Letur”. En Mira, el total de efectivos son 134; de los cuales 10 son de Geacam y hay desplazados de la Guardia Civil, la Unidad Militar de Emergencias (UME). y bomberos.



Incidencias registradas



Tal y como ha relatado la portavoz, como consecuencia de las previsiones de lluvias y tormentas, el pasado 28 de octubre se activó el METEOCAM en fase de alerta en toda la región. Tras las fuertes precipitaciones registradas en la localidad de Mira (Cuenca) también se solicitó la activación de la Unidad Militar de Emergencias y los efectivos del Plan Infocam.



Según ha dado cuenta Padilla, el total de llamadas a la línea 112 en la región tras el paso de la DANA fue de 4.668. En cuanto a los municipios afectados (aquellos con más de cinco incidentes), ascienden a doce; la localidad de Mira, con 38, es la que más ha registrado, seguido de Tomelloso, con 17, y Letur, con doce.



En cuanto a los tipos de incidentes contabilizados son un total de 263, según la última actualización a las 10 de la mañana de hoy. “Los mayoritarios son obstáculos en la calzada y desprendimientos, además de inundaciones en espacios abiertos y cerrados, así como incidencias en suministro eléctrico, telefónico y mal estado vía pública”, ha continuado Padilla.



La Guardia Civil y bomberos lograron rescatar a 40 personas, once de ellas en helicóptero de Geacam. Asimismo, Padilla ha apuntado que “también tuvo lugar la evacuación ayer, como medida preventiva, de la residencia de mayores de Mira”.



En cuanto a los centros educativos cerrados son los de Mira, Landete y Letur. En este último municipio todavía no se ha reestablecido el suministro eléctrico y continúa sin agua potable, por lo que la Diputación de Albacete está abasteciendo a través de cisterna y se va a solicitar a Geacam que distribuya agua embotellada, según ha recalcado la portavoz.



Información relativa a centros sanitarios en Letur (Albacete) y Mira (Cuenca)



Esther Padilla, en relación a los efectos de la DANA en la región, ha informado que había normalidad en todas las áreas y centros de salud salvo en Letur (Albacete), donde desde anoche se ha montado un puesto médico con dos equipos en el colegio para brindar atención sanitaria. En el día de hoy, tras valorar el estado estructural del consultorio médico, se dividirá la atención médica en dos puntos, en el colegio y en el consultorio médico.



De la localidad de Mira (Cuenca), Padilla ha dado a conocer que anoche el equipo de guardia tuvo que salir del centro porque el agua alcanzó 1,70 centímetros de altura, “quedando inutilizado”. Todas las urgencias, ha advertido, se van a derivar al municipio de Cardenete y se ha enviado un 4X4 por si hubiera que

trasladar a algún paciente para que sea atendido. Además, ha manifestado que “se está valorando con el Ayuntamiento montar un puesto médico en un lugar alternativo si fuera necesario.”



Solidaridad entre comunidades autónomas



A lo largo de su intervención, Padilla ha tenido también palabras de agradecimiento para las comunidades autónomas “que nos han ofrecido su solidaridad y muestras de apoyo para poder ayudarnos en las labores que ahora se están desarrollando. De igual manera, Castilla La Mancha también ha colaborado con la Comunidad Valenciana, ha reconocido. “Aunque aquí en Castilla La Mancha es duro, lo que ha ocurrido en la Comunidad Valenciana es gravísimo y también hemos tenido capacidad para para poder ayudarles y medios de Castilla-La Mancha han colaborado allí”, ha concluido.



