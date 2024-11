DANA : Localizan los cuerpos sin vida de las dos personas que permanecían desaparecidas en Letur

Pese al hallazgo de los cuerpos de las seis personas desaparecidas, la fase de rescate continuará hasta tener la certeza de que no hay más víctimas sin localizar.

miércoles 06 de noviembre de 2024 , 21:06h

Los equipos de emergencia han localizado en la tarde de este miércoles, 6 de noviembre, los cuerpos sin vida de las dos personas que permanecían desaparecidas en Letur tras la riada.



Así lo ha confirmado el delegado de la Junta de Comunidades en Albacete, Pedro Antonio Ruiz Santos, recordando que, con el hallazgo de estos cuerpos, se da por localizadas a las seis personas que permanecían desaparecidas desde que sucediera la tragedia.



El delegado ha explicado que los dos cuerpos localizados este miércoles deberán ser identificados, al igual que queda pendiente conocer certificar la identidad del cadáver que se localizó ayer.



De esta forma, Ruiz Santos ha recordado que a lo largo de estos días, los equipos de emergencias han realizado un duro trabajo para encontrar a las personas desaparecidas en Letur, hallando primero en cuerpo sin vida de Dolores, posteriormente el de Antonia, ayer un cuerpo (que permanece todavía sin identificar) y el de Jonathan, concluyendo con el hallazgo de estos dos últimos cuerpos, “uno muy cerca de donde se encontró a Antonia y otro a un kilómetro antes, en el río”.



Sin embargo, el delegado ha apuntado que “no vamos a dar por concluida la fase de rescate porque podría ocurrir que nos encontráramos a alguien que no tuviéramos controlado y que se encontrara cerca del río o de La Rambla, por lo que no daremos por finalizada esta fase hasta que no tengamos la certeza de que solo fueron estas seis personas las que desaparecieron en Letur”.



El delegado de la Junta ha aprovechado para trasladar el pésame a los familiares y amigos de las personas fallecidas por esta tragedia que ha afectado gravemente a Letur, Valencia y otros municipios de Castilla-La Mancha.