DANA : Localidades valencianas piden voluntarios con furgonetas, transportes grandes, palas y escobas para limpieza

Algunas localidades de la provincia de Valencia afectadas por la DANA han solicitado la presencia de personas voluntarias con furgonetas y medios de transporte grandes, así como palas, escobas y otros enseres similares para ayudar a las tareas de limpieza de los municipios.

viernes 01 de noviembre de 2024 , 14:25h

Es el caso de Chiva, una de las localidades más perjudicadas por el temporal, su Ayuntamiento ha pedido “urgentemente” voluntarios con furgonetas y medios de transporte grandes, que deben coordinarse previamente a través del teléfono 607 965 288.



También en Chiva se requieren “con urgencia” capazos, escobones, palas, guantes de trabajo y otros enseres que ayuden a la limpieza, que deben depositarse en el edificio consistorial. En el caso de las donaciones que se realicen con vehículos grandes, como tráileres o similares, deben dirigirse al retén de la Policía Local de Chiva en el Polígono.



Catarroja también ha pedido grúas de coches, camiones volquete, grupos electrógenos, bombas flotantes y furgonetas, así como palas y cepillos para la limpieza. El consistorio ha señalado que, si alguna empresa puede ayudar, se ponga en contacto a través del 697 14 68 73 o el 667 41 28 09.



Además, Catarroja ha agradecido los ofrecimientos de voluntariado y ha pedido a estas personas que acudan al edificio consistorial, a La Llotgeta a la Iglesia Maria Madre, a la Falla Las Barracas, al Pabellón Larrodé y al Col.legi Jaume I para ayudar a limpiar y habilitar los puntos de voluntariado, donde entregar alimentos y agua.



En el caso de Utiel, el consistorio ha solicitado donaciones utensilios de limpieza, como palas, escobas o cepillos, así como botas de agua. También ha pedido donaciones de alimentación no perecedera. Todo ello se recoge en el Centro Social de Utiel. Por contra, el municipio ha precisado que ya están cubiertas las necesidades de ropa y ha agradecido “enormemente las constantes muestras de solidaridad ciudadana”.



Asimismo, Alfafar ha solicitado voluntarios para el desescombro y la retirada de enseres, así como la aportación de material como palas u otros utensilios de apoyo. El consistorio ha enviado un “mensaje de tranquilidad” para los barrios de Orba, Alfalares y San Jorge y ha señalado que los equipos de Protección Civil, Bomberos, el Ayuntamiento, las unidades de emergencia y el apoyo del ejército están “trabajando incansablemente para asegurar el acceso y atender las necesidades urgentes de estas zonas”.



Al respecto, Alfafar ha apuntado que, durante toda la noche, se ha hecho un “gran acopio” de alimentos, agua, equipo y enseres con el fin de llevar ayuda directamente a estos barrios “tan pronto como sea posible, puesto que los accesos son ahora mismo la prioridad absoluta”.



El Ayuntamiento de Torrent también ha pedido voluntarios, que deben acudir con botas de agua, utensilios de limpieza, guantes o palas, para ayudar a los servicios municipales a habilitar caminos, limpiar calles y retirar los enseres de las personas afectadas.



El consistorio de Benifaió ha habilitado el Centre Cultural Enric Valor —entre las 10.00 y las 15.00 horas de este viernes— para donaciones de productos de limpieza, como bayetas, cubos, bolsas de basura o palas, entre otras; así como alimentos básicos diarios, alimentos y productos infantiles, productos de higiene personal e higiene femenina o pañales infantiles o para personas mayores.



Por su parte, el Ayuntamiento de Manises ha solicitado a la ciudadanía vehículos tipo furgoneta o microbús para desplazar voluntarios a otras localidades afectadas, llamando previamente al 96 152 19 98 para coordinar la salida. También ha pedido cepillos de cerda dura, palas, fregonas, rastrillos, bañeras o depósitos grandes para escombros y gasoil en garrafas.



Cullera ha creado un enlace para que las personas se inscriban como voluntarias, para distribuir equipos en la propia Cullera para la limpieza, así como para acudir a otros pueblos más afectados.



SOT DE CHERA NO REQUIERE MÁS DONACIONES

Por su parte, en el caso de Sot de Chera, el Ayuntamiento ha agradecido las donaciones y la ayuda prestada, como agua embotellada, comida y otros enseres, y ha afirmado que “por ahora no se necesita más” y volverán a solicitarla si es necesario.



El consistorio ha comunicado el desalojo de las personas mayores y dependientes del municipio, así como a las familias con niños y niñas. Además, ha recalcado que “ahora mismo no es la prioridad” que las personas revisen sus casas, ya que “los bienes materiales pueden esperar y colapsar el municipio no beneficia”. La presa del embalse de Buseo sigue en situacion de alerta 2.