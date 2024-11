FS Pozo de Guadalajara cae derrotado por primera vez en el curso ante Cuerva FS (5-3)

Los poceros no tuvieron su mejor día, pero tuvieron los puntos en su mano

domingo 10 de noviembre de 2024 , 12:59h

Primera derrota en Liga de FS Pozo de Guadalajara en Liga tras ser superado por un aguerrido Cuerva FS (5-3). Los poceros se vieron superados al principio por un rival más intenso, pero poco a poco fueron igualando hasta tener el triunfo casi en sus pies.



Los rechaces y rebotes decantaron el duelo finalmente a favor de los locales.



El duelo comenzó torcido, con tanto a los 55 segundos de partido que recibió el primer disparo local el guardameta del Juvenil Lucas Vaquero (1-0), presente en la cita por la ausencia de Matu por lesión, y que estuvo a la altura de lo que pidió el encuentro con creces.



Pozo no andaba bien, Cuerva ganaba casi todos los duelos y de nuevo, tras un rechace de un córner en el que faltó contundencia a la hora de despejar, llegó el 2-0 a 11,41 del intermedio. Pozo pidió tiempo muerto ante una situación inédita este curso, ir 2 goles abajo, y mantuvo la calma necesaria para volver a meterse en el duelo, cosa que logró tras un gran gol de Cristian Garrido tras falta directa a 6,49 del intermedio (2-1).



Los rojillos pudieron igualar antes del descanso, pero no lo lograron.



La falta de contundencia defensiva condenó a Pozo en la segunda parte.



El segundo tiempo arrancó de manera soñada, con igualada de Jorge del Moral tras robo a los 26 segundos de juego (2-2). Los rojillos estaban en una situación perfecta para levantar el duelo, pero a 17,15 de la conclusión la falta de contundencia defensiva para frenar un ataque dio lugar al 3-2 a 17,15 de la conclusión. Poco duró la desventaja, ya que Jorge volvió a notar tras córner apenas 19 segundos después del 3-2 (3-3). En esta fase el duelo estaba para cualquiera, con ocasiones en ambas porterías y peligrosos ataques de ambos equipos.



La balanza se decantó para Cuerva tras un desafortunado rechace que no se acertó a despejar a 7,10 del final (4-3). Pozo pudo igualar, pero a 4,05 de la conclusión un rebote unido a una mala salida del meta pocero fue el 5-3. Los rojillos lo intentaron de 5, pero apenas tuvieron opciones y cayeron por primera vez en la temporada 2024-2025.



Jugaron por FS Pozo de Guadalajara: Lucas Vaquero, Carlos Alonso, Raúl Alonso, Cristian



Garrido y Diego -cinco inicial- Jorge del Moral, Driss, Escu, Curi, Jaime y Pablo Salas.



Goleadores: Jorge del Moral (2) y Cristian Garrido.