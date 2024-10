Valioso empate de FS Pozo de Guadalajara en su visita a Velada FS (2-2)

domingo 13 de octubre de 2024 , 13:16h

Los poceros sumaron en un punto en una complicada pista con muchas bajas



Empate de FS Pozo de Guadalajara en su visita a la pista toledana de Velada (2-2). Los poceros reabrían el polideportivo de La Vega al fútbol-sala federado, siendo una de las pistas con más solera y tradición de la provincia de Toledo ya que Velada FS fue un clásico de la 2ªB nacional hasta hace no muchos años. El duelo no defraudó, y pudo pasar cualquier cosa en el mismo, pero las circunstancias hacen que el punto sea válido para un Pozo con muchas bajas.



Los locales arrancaron siendo mejores, obligando a Pablo Salas a realizar buenas intervenciones. Pozo no estaba cómodo con balón y sin él comenzó algo desajustado en defensa. Velada se adelantó con algo de fortuna a 13,09 del final, tras un disparo cercano que entró llorando en la meta de Salas (1-0). Los amarillos no se querían salir del guion, orden defensivo y aprovechar contragolpes y balón parado. Tras una buena jugada colectiva y un gran pase filtrado de Raúl Alonso, Cristian Garrido igualó el duelo a 9,26 del intermedio (1-1).



El tanto dio alas a un Pozo que estaba bien situado. Los toledanos tuvieron un penalti para ponerse por delante, atajado por Pablo Salas a 6,09 del intermedio. La alta intensidad local hizo que Velada llegara a las 5 faltas en el final del primer tiempo, sin poder llegar a a la sexta.



Pozo se lo complicó cuando lo pudo cerrar y lo pagó caro en la segunda parte



El inicio de segunda parte pocero fue de ensueño, logrando ponerse por delante tras una contra conducida y finiquitada por Cristian a 16,54 de la conclusión (1-2). El duelo iba a favor de Pozo, pero debieron pararlo con un tiempo muerto a 12 del final porque los locales empezaron a sitiar la meta de Matu, que junto a los postes salvo a los amarillos de la igualada. Poco después Velada se quedó con uno menos, a 11,17 del final.



Era el momento de dar el golpe final al duelo, pero todo se volvió en contra de Pozo ya que los locales marcaron con inferioridad a 10,06 de la conclusión (2-2). La situación favorable fue contraproducente, y los amarillos no aprovecharon para sentenciar el partido y lo que fue aún peor, recibieron gol. Los minutos finales fueron un sufrimiento para Pozo, pese a tener un par de ocasiones aisladas para ganar, los locales dispusieron de las mejores opciones para llevarse los tres puntos, pero los amarillos finalmente supieron sufrir para llevarse un punto de oro en un lugar dónde volarán pocos puntos.



Jugaron por FS Pozo de Guadalajara: Pablo Salas, Carlos Alonso, Raúl Alonso, Diego y Cristian Garrido -cinco inicial- Curi, Jaime, Miguel Algar, Nico Rodríguez, Rubén Rodríguez, Jorge del Moral y Matu.



Goleador: Cristian Garrido (2).