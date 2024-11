Tres de cada cuatro votantes del PSOE rechazan la gestión de Sánchez con la DANA

domingo 10 de noviembre de 2024 , 13:26h

La visita a Paiporta el pasado domingo, 3 de noviembre, de Sánchez, Mazón y los Reyes, recibido al grito de "asesinos" por los vecinos bajo una lluvia de lodo y objetos, supuso un antes y un después en la percepción social de la tragedia.



Los paiportinos evidenciaron el malestar generado por la gestión política de la catástrofe. Tras ser increpado y presuntamente agredido por "grupos de ultraderecha" según Moncloa –los tres detenidos por golpear el coche oficial del presidente no tienen vinculación con grupos de extrema derecha–, Sánchez fue evacuado. Mientras, Mazón, la Reina Letizia y Felipe VI, cuyas imágenes dialogando con los vecinos son ya parte de la memoria colectiva del país, permanecieron. Un hecho que, a tenor de los datos reflejados en la encuesta elaborada por Hamalgama Métrica para Vozpópuli, ha tenido una eco trascendental en la impresión de los españoles respecto al papel jugado por cada uno de ellos.



Ello explica que hasta un 61'1% de los españoles consideren que el papel del Rey y la Corona frente a una de las catástrofe naturales más graves de la historia de España sea buena o muy buena. Además, un 22'8% lo califican de regular y sólo un 9'8% lo suspenden. O lo que es lo mismo: sólo uno de cada diez españoles consideran el papel de Felipe VI como malo o muy malo en las dos últimas semanas. Sólo un 6'3% prefiere no mostrar su parecer y no sabe/no contesta la pregunta.



En el lado opuesto, el presidente del Gobierno. Entre los dos máximos dirigentes políticos implicados, por elevación, en la gestión de los efectos de la DANA, Pedro Sánchez es quien peor nota se lleva. Peor incluso que Carlos Mazón. Y es que tan sólo un 7'2% de los españoles aprueban la respuesta del Ejecutivo. Un suspenso sonoro que indica que la ciudadanía no sólo exige que se depuren responsabilidades políticas en la Generalitat Valenciana. También en un Gobierno donde Sánchez, Ribera o el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, han salido claramente señalados por los españoles, en general, y por los valencianos, en particular.



Es por ello que una abrumadora mayoría, un 82'5% de los encuestados por Hamalgama Métrica, más de cuatro de cada cinco, no aprueban la respuesta del Gobierno. Mientras tanto, un 10'3% no se moja.



No obstante, sorprende la profunda decepción de los votantes de izquierdas con la respuesta del Gobierno de coalición a la catástrofe y la práctica unanimidad del votante de derechas. El 74'5% de los votantes del PSOE no aprueban la respuesta de Sánchez y la ayuda prestada a la Comunidad Valenciana. Una cifra abrumadora, tan sólo contrarrestada por uno de cada cuatro votantes socialistas (25'8%) pese a los denodados esfuerzos propagandísticos del Ejecutivo por defender su gestión y endosar la totalidad de la culpa a Mazón. Para muestra, un botón: el de las 17 campañas lanzadas por Ferraz a través de Meta, empresa matriz de Facebook e Instagram, para hacer calar su relato de los hechos.



Además, sólo un 28'6% de los votantes de Sumar aprueban la gestión del Gobierno, mientras el resto, un 71'4%, no lo aprueba. Por su parte, la consideración de los votantes de PP y Vox es pésima. El 100% de los electores de Santiago Abascal suspenden a Sánchez y sólo un 8'6% de la masa electoral de Alberto Núñez Feijóo se reserva su parecer. Es decir, la condescendencia con Sánchez en la gestión de la tragedia por parte de la oposición es absolutamente ninguna.



Sorprende, habida cuenta de que ha sido el agujero negro que ha absorvido la mayoría de los perdigones políticos, merecidos la mayoría, que un 19'5% de los españoles rompa una lanza por el presidente de la Generalitat Valenciana. Uno de cada cinco españoles aprueban la reacción de Carlos Mazón. Eso sí, una clarísima mayoría, lo suspende. Un 68'5% de los españoles no aprueban la reacción política de Mazón ante una tragedia sin parangón. Se abstiene de contestar un 12%.