El Ayuntamiento de Guadalajara invertirá 1,3 millones de en actuaciones urgentes para la ciudad y el arreglo del tejado del salón de plenos

Esta modificación de crédito, financiada principalmente con sobrantes de otras actuaciones ya ejecutadas se votará en el Pleno extraordinario convocado para este jueves, 31 de octubre.

martes 29 de octubre de 2024 , 21:47h

El Ayuntamiento de Guadalajara aprobará una nueva modificación de crédito por importe de 1.359.108.35 euros que permitirá realizar actuaciones urgentes en diferentes infraestructuras de la ciudad, además de reparar el tejado del salón de plenos en la casa consistorial, que de este importe inversor se lleva una partida de 604.758 euros.



Así lo ha anunciado hoy el concejal de Hacienda, Alfonso Esteban, quien ha explicado que será posible sumar estas inversiones este ejercicio, “para actuaciones muy demandadas por los vecinos o de carácter urgente”, al estar financiadas por los sobrantes de actuaciones ya ejecutadas, el fondo de contingencia y con recursos propios del presupuesto municipal.



La inversión más importante de las quince planteadas en la nueva modificación de crédito es la reparación de la cubierta del salón de plenos donde tras las últimas lluvias acontecidas la cubierta se han provocado filtraciones. “Serán 604.758 euros para atender esta situación sobrevenida, porque ha quedado acreditado que las operaciones de maquillaje traen malas consecuencias, ya que gobiernos anteriores arreglaron el salón de plenos sin profundizar la estructura, y aquello que se hizo ha quedado destrozado”, ha explicado Alfonso Esteban, quien además indicaba que fuera de esta modificación de crédito también se tienen que invertir 180.000 euros para la fachada en la casa consistorial y 150.000 euros para el arreglo del campanario que hubo que abordar un contrato de emergencia. “Esto pasa cuando solo se actúa por la imagen pública pero no en los problemas reales que tiene la ciudad, donde la casa consistorial se debe conservar”, ha apostillado el concejal de Hacienda.



En la nueva modificación presupuestaria hay también una dotación de 75.000 euros para la atenda de Valdenoches, “muy demandada por este barrio anexionado y que ya fue reclamado por el alcalde pedáneo al anterior equipo de gobierno que no hizo nada”, ha apuntado Esteban.



La deshumectadora de la piscina Sonia Reyes, con una inversión de 111.320 euros; mejora de la instalación contraincendios del Teatro Moderno, dotada con 56.078 euros; las puertas de emergencia de las pistas de atletismo, con 30.000 y una partida de 30.000 euros para suplementar la propuesta de los presupuestos participativos para adecuar la calle Adoratrices, son otras de las inversiones previstas.



También se plantea nuevas inversiones en el cementerio municipal para la construcción de nichos y sepulturas (9.6756 euros), el arreglo de cominos afectados por la Dana en Iriépal y Taracena (50.000 euros), la limpieza del Río Henares (50.000 euros), los ascensores del Centro Social de la calle Cifuentes (48.000 euros) y para reposiciones de juegos infantiles (17.874 euros), además de otras inversiones de menor cuantía.



“Son inversiones que afectan a muchas áreas y que se suman a los más de 6 millones de euros en inversiones que ya contemplaban los presupuestos municipales y a los 4 millones en inversiones que se aprobaron en octubre con otra modificación de crédito”, ha resumido el concejal de Hacienda, recordando que, tras la aprobación en Pleno de esta modificación de crédito, el próximo jueves en sesión extraordinaria, hay 15 días hábiles de exposición pública para que la misma sea definitiva.



Además, el concejal de Hacienda ha anunciado que en este Pleno extraordinario también se abordará la Modificación de la Ordenanza Reguladora de la Implementación de una Zona de Bajas Emisiones (ZBE) para ampliar la moratoria sobre su régimen sancionador hasta octubre de 2025.



Capilla Luis de Lucena



A preguntas de los medios el concejal de Hacienda, que también lo es de urbanismo se ha referido a la última resolución de la Junta de Castilla-La Mancha sobre la capilla Luis de Lucena.



“Queda demostrado que el Ayuntamiento de Guadalajara tenía razón y que era necesario suspender la actividad de vistas al monumento por el riesgo de derrumbe del muro colindante”, ha declarado Esteba, “pero además esta resolución nos satisface, porque por primera vez deslinda este muro de la protección del edificio que había aplicado el Gobierno regional sobre el conjunto de la antigua gasolinera, por lo que el Ayuntamiento actuará sobre este muro que ahora ya nos dicen por primera vez que no está protegido, pero la comunidad autónoma debe seguir actuando sobre el resto, porque de nada sirve proteger sino se conserva, y así lo vamos a exigir”.



Esteban ha señalado que también queda demostrado que el problema de las humedades de la capilla Luis de Lucena no corresponde al Ayuntamiento, “como querían hacer creer, sino al Ministerio de Cultura que es el titular del edificio”.



“Los responsables regionales se precipitaron en hacer sus declaraciones y han hecho acusaciones muy graves contra el Ayuntamiento, ahora pienso que alguien debería pedir disculpas y pedir perdón”, ha concluido Esteban.