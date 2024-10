El Ayuntamiento de Guadalajara CONGELARÁ “todos” los impuestos para 2025, y no descarta bajar alguno

El equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Guadalajara no subirá el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) en el 2025 ni estudia hacerlo con ningún otro, sino que la intención es congelar “todos” los impuestos, e incluso es posible que pueda llegar a bajar alguno si llegado el momento fuera posible

miércoles 09 de octubre de 2024 , 20:26h

Así lo ha anunciado el concejal de Urbanismo y segundo teniente de alcalde, Alfonso Esteban, a preguntas de los periodistas durante su comparecencia para informar sobre asuntos urbanísticos de interés, a raíz de que este mismo martes, desde el Grupo Municipal Socialista se denunciara que “el subidón del IBI había venido para quedarse”.



Una rueda de prensa en la que el segundo teniente de alcalde y concejal responsable del área de Economía y Hacienda en el Consistorio ha señalado que ya están trabajando en la elaboración de los Presupuestos para el próximo ejercicio y “no hay preparada ninguna subida del IBI”, asegurando que, a veces, la oposición en este Ayuntamiento “miente deliberadamente” con el único objetivo de “intoxicar”.



“Este año se van a congelar todos los impuestos”, ha subrayado.



“Entendemos que, de momento, con las medidas adoptadas para sanear económicamente el Ayuntamiento y ponerlo en orden desde el punto de vista contractual, han sido suficiente.



Veremos la evolución de los ingresos, daremos garantía y estabilidad a los servicios públicos que hay que poner en marcha en los próximos meses y, si en un momento es posible tocar a la baja determinados tipos impositivos, lo haremos”, ha subrayado Esteban, para quien lo primero ahora es dar “estabilidad” a las cuentas y a los servicios públicos.



En esta línea, el concejal ha incidido en que la subida de los impuestos para el actual ejercicio fueron la consecuencia “del mayor desastre económico” que él mismo ha conocido en el Ayuntamiento de esta capital, que ya suma más de 23 millones de euros y que atribuye al alcalde saliente, el socialista Alberto Rojo.



Según Esteban, su decisión de subir los impuestos fue una necesidad para “poner las cuentas en orden y garantizar los servicios públicos” del Ayuntamiento y, después de trabajar “intensamente en ello”, han decidido que se “congelarán” los impuestos municipales para el año 2025.



El segundo teniente de alcalde ha recordado que debido a la situación económica que dejó su predecesor, no se ha podido atender desde esta casa todas las obligaciones existentes por falta de remanente, tachando de “irresponsable” el Gobierno del ex alcalde socialista Alberto Rojo por no licitar los grandes servicios municipales durante su mandato, en referencia explícita a servicios como el de parques y jardines o el de autobuses.



Por último, Esteban ha remarcado que su actuación ha sido “responsable”, dado que han hecho lo que tenían que hacer para garantizar la viabilidad de este Ayuntamiento, y ha asegurado que si no hubieran adoptado las medidas que acometieron en su momento, hubieran tenido que “cerrar” el Consistorio.



Unas decisiones que no fue “un capricho sino una obligación puesta por un Gobierno irresponsable como lo fue el de Alberto Rojo”, concluye.