Un gran primer tiempo fue decisivo para el estreno triunfal de FS Pozo de Guadalajara ante Segurilla FS (3-0)

Los poceros se mostraron con una gran solidez e intensidad

REDACCION x redaccionguadanewses/9/9/19 Por

domingo 06 de octubre de 2024 , 08:19h

facebook twitter google+ linkedin Comentar Imprimir Enviar

Primeros tres puntos en el debut de FS Pozo de Guadalajara en el Grupo 3 de 1ª autonómica de FS de la FFCM tras superar a un correoso Segurilla FS (3-0). Los poceros fueron muy superiores en la primera mitad, siendo meta visitante el héroe que sostuvo a Segurilla en el encuentro. En la segunda parte los visitantes mejoraron, pero Pozo supo sujetar el duelo para llevárselo.



Tras varios avisos fue Jorge del Moral quién logró el 1-0, tras aprovechar un rechace a 15,09 del descanso. Pozo era mejor, y era cuestión de tiempo que se ampliara la ventaja. Una excelente definición en un mano a mano ejecutada por Jaime dio lugar al 2-0 a 13,06 del intermedio. Pozo generaba opciones de todos los colores, pero no fue capaz de materializarlas. Raúl Alonso hizo el 3-0 tras un disparo a 2,02 con el que se llegó al descanso.



En la segunda parte los visitantes salieron con otro talante



El inicio de segunda parte pocero no fue bueno, ya que los toledanos tuvieron varias ocasiones seguidas y pudieron meterse en el duelo. Pozo pidió tiempo muerto a los cinco de juego para frenar el arranque visitante, y se frenó con éxito. Segurilla lo intentó en los últimos 8 minutos con portero-jugador, pero no logró generar excesivo peligro. Los rojillos defendieron bien el ataque de 5 y tuvieron que hacerlo además los últimos 3 minutos con 5 faltas, asegurando de esta forma los primeros tres puntos del curso.



Jugaron por FS Pozo de Guadalajara: Pablo Salas, Mario González, Carlos Alonso, Raúl Alonso y Cristian Garrido -cinco inicial- Jorge del Moral, Escu, Diego, Jaime, Driss, Rubén Rodríguez y Matu.



Goleadores: Jorge del Moral, Jaime y Raúl Alonso.