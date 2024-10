El PP vaticina que el discurso de Page será “decepcionante” y estará lleno de “promesas repetitivas” ya que está más preocupado de las “intrigas” de Ferraz que de CLM

Pide la dimisión de Sánchez por ser el epicentro de la supuesta trama de corrupción del PSOE que “acorrala” también al entorno del presidente

lunes 14 de octubre de 2024

La secretaria general y portavoz parlamentaria del Partido Popular de Castilla-La Mancha, Carolina Agudo, ha vaticinado que el discurso de García-Page de mañana estará lleno de “promesas repetitivas” y será “decepcionante”, ya que está más preocupado de las “intrigas” de la Calle Ferraz que de Castilla-La Mancha.



Así lo ha señalado ante los medios de comunicación en las Cortes de Castilla-La Mancha, donde Agudo ha mostrado también su preocupación por la gravedad de la presunta corrupción del PSOE en la que estarían implicados miembros del PSOE, del Gobierno de Sánchez y del entorno familiar del presidente y “aquí en Castilla-La Mancha, Page y los suyos han avalado a Sánchez para que continúe al frente del PSOE. Al que hoy está acorralado por la justicia por ser presuntamente el número 1 de toda la trama que están investigando ya 4 juzgados y hasta 15 delitos”.



Ante la gravedad de los hechos, Agudo ha recalcado que el PP no se quedará quieto y ha presentado una querella ante el juzgado de instrucción número 5 de la Audiencia Nacional contra el PSOE por presunta financiación ilegal, tráfico de influencias y cohecho.



“El PP va a dar un paso más para que todos conozcamos que ha sucedido en esta trama que al parecer es liderada por Sánchez. Todos los caminos llegan al número 1 de la trama, a Sánchez, él es el epicentro y por ello tiene que dimitir y convocar elecciones y Page y la delegación socialista de Castilla-La Mancha tiene que romper con Sánchez”.



La dirigente popular ha destacado que cuanto más se aleja Sánchez de los ciudadanos, más se acerca Page a Sánchez y cuanto más cerca está Page de Sánchez, peor le va a Castilla-La Mancha. “Todo lo que afecta al territorio español, por supuesto que afecta a nuestra región”.



Y ha insistido en este hecho, ya que considera que mañana en el Debate de la Región que se celebra en las Cortes de Castilla-La Mancha, “Page vendrá a vender humo, como lleva haciendo en los últimos 10 años”.



Desde el PP, han explicado que mañana expondrán lo que ha perdido en estos 10 años la región al frente del socialismo de Emiliano García-Page. “El socialismo de Page ha hecho mucho daño porque nuestra tierra ha perdido oportunidades, infraestructuras, capacidad de desarrollo, capacidad económica, financiación y, por supuesto, su nefasta gestión ha hecho que los servicios públicos de los castellanomanchegos hoy estén en peligro”.



Carolina Agudo ha afirmado que el discurso de Page de mañana se centrará en “los grandes titulares que le gusta dar a la prensa” y volveremos a escuchar “las promesas incumplidas” que en los últimos años ha venido haciendo en los debates y en sus programas electorales. “Titulares repetitivos, promesas repetitivas, por lo tanto, nuevos incumplimientos que dirá que va a hacer y que luego no llevará a cabo. Ya veremos si sus titulares responden a las necesidades que tiene la región”.



También ha criticado que las referencias que mañana haga García-Page de la política nacional, se quedarán “en las cuatro paredes del Salón de Plenos” de las Cortes de Castilla-La Mancha, porque luego no las acompañará con sus votos ni en el Congreso, ni en el Senado. “Como no lo ha hecho ni con la Ley de Amnistía, ni con los indultos, ni con las reformas del Código Penal, como no lo hará con el cupo catalán por mucho que se queje, ni tampoco lo hará con la Ley de Seguridad Ciudadana que el PSOE ha pactado modificar con Bildu”.



“Para mañana no esperamos sorpresas en el discurso de Page y ojalá me equivoque, pero mucho nos tememos que va a ser decepcionante. Page está cansado, no tiene ilusión por seguir gobernando nuestra tierra y está aburrido de presidir el Gobierno de Castilla-La Mancha y por eso este debate será un mero trámite, ya que está más preocupado por la intrigas de la Calle Ferraz, que por las preocupaciones que tienen los castellanomanchegos”.



La portavoz parlamentaria ha anunciado que se centrarán en ese proyecto “ambicioso” que Paco Núñez lidera y que quieren poner en marcha desde el Gobierno de Castilla-La Mancha.



“Núñez demostrará mañana que hay una alternativa seria y preparada para gobernar nuestra tierra desde mañana mismo. A diferencia de Page, Núñez se va a centrar en Castilla-La Mancha, va a hablar de lo que les importa a los castellanomanchegos, que es lo que nos ocupa y preocupa, y por lo que estamos trabajando de la mano de la sociedad castellanomanchega. Todo ello lo verán reflejado en las propuestas que desde el PP vamos a presentar en este Debate del Estado de la Región, que recogen las soluciones a los problemas que tiene nuestra región por culpa del gobierno socialista de Page que no tiene proyecto y que demuestra que está agotado y más preocupado en que Sánchez no le quite su sillón, que en los problemas que de verdad tienen los castellanomanchegos”, ha concluido.