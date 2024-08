Agudo pregunta a Page a qué espera para que su ejecutiva rechace el cupo catalán como el PSOE de Aragón y le recuerda que tiene ocho votos en el Congreso para frenar desigualdades

Lamenta que Page siga siendo el que más habla, pero a la hora de la verdad, la de los hechos, se le adelanten en otras federaciones socialistas

viernes 30 de agosto de 2024

La secretaria general del Partido Popular de Castilla-La Mancha, Carolina Agudo, ha preguntado este viernes al máximo responsable del PSOE en Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, a qué espera para que su ejecutiva regional rechace en bloque el cupo catalán, como ha hecho la ejecutiva del PSOE de Aragón, liderada por Javier Lambán. Además, Agudo ha recordado a Page que cuenta con ocho votos en el Congreso, los de sus diputados nacionales, para frenar las desigualdades que conlleva el concierto económico con los independentistas que pretende poner en marcha Pedro Sánchez.



De esta forma ha reaccionado la número dos del PP en la región, tras conocer que la ejecutiva regional del PSOE de Aragón ha adoptado un acuerdo para rechazar el concierto económico catalán merced al acuerdo entre ERC y el PSOE, que ha vuelto a espetar a Page sobre por qué no hace lo mismo, vuelve de vacaciones y convoca a su ejecutiva en Castilla-La Mancha para rechazar el cupo catalán que pone en peligro los servicios públicos en la región y el dinero que tiene que venir para prestarlos.



Así, Carolina Agudo ha recordado como, desde el PP-CLM, “llevamos todo agosto pidiendo explicaciones a Page” y solo hemos obtenido silencio, insistiendo en que “no solo valen las palabras, sino los hechos”. Además, la también portavoz parlamentaria de los populares en las Cortes Regionales ha indicado que “seguimos con la mano tendida” para celebrar un pleno monográfico que ha solicitado el GPP para debatir sobre financiación y mostrar el rechazo unánime al cupo catalán de los representantes de los castellanomanchegos en el parlamento autonómico.



Page llega tarde a la hora de los valientes



La secretaria general del PP en Castilla-La Mancha ha comentado que Page, tras calificar el concierto económico catalán de “ejemplo de egoísmo y desprecio” ha permitido que pase agosto sin hacer nada, llegando “la hora de los valientes” y llegando tarde a la misma por estar de vacaciones. “Tantas palabras, pero a la hora de la verdad se le han adelantado en su partido”, ha afirmado Agudo, que ha añadido que Page “tanto hablar” pero “otros ya han actuado”, como es el caso de Javier Lambán y el PSOE de Aragón.



Aún así, según Agudo, la situación “tiene remedio”, porque el PSOE de CLM puede aceptar el pleno en las Cortes para mostrar, desde el parlamento autonómico y con consenso, el rechazo al cupo catalán; puede convocar su ejecutiva regional, como ha hecho Lambán, y que muestre como partido su rechazo a esta medida y, además, puede explicar las medidas que va a llevar a cabo para frenar el concierto económico con los independentistas.



“Esto no va de dar pellizcos”, ha afirmado la número dos del PP en la región, “sino de votar en las Cortes de Castilla-La Mancha en el pleno solicitado por el PP”, pero sobre todo, según ha comentado Agudo, “de votar en el Congreso de los Diputados, donde hay ocho diputados que dependen de Page y a los que tiene que ordenar que voten no al cupo catalán porque pone en peligro la prestación de los servicios públicos en Castilla-La Mancha”, ha finalizado.