López Pomeda exige a Page, Bellido y Rojo un “pronunciamiento claro e inmediato” acerca de la trama de corrupción que acecha al PSOE y al Gobierno de España

lunes 14 de octubre de 2024 , 20:35h

El vicesecretario de Capital del Partido Popular de Guadalajara, Santiago López Pomeda, ha mostrado “todo el apoyo” del PP provincial a la querella presentada en el día de hoy en el Juzgado de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional por parte del Partido Popular contra el PSOE por los presuntos delitos de financiación ilegal, cohecho y tráfico de influencias y “para que se investigue hasta el final este escándalo sin precedentes”. López Pomeda ha manifestado que “ya hemos pasado de nivel porque muchas de las noticias que venimos escuchando se están cerciorando a través de las distintas unidades de investigación”.



“Estamos escuchando noticias de empresarios hablando de bolsas de dinero en la sede del Partido Socialista, mentiras flagrantes del presidente del Gobierno acerca de la llegada a España de una vicepresidenta de Maduro que negociaba la compra de lingotes de oro con el entorno más cercano del secretario de Organización de los socialistas, dinero público que paga el acompañamiento de una tal “Jessica” a un hombre fuerte del PSOE o comisionistas que regalan chalets al Ministro de Transportes o pagan pisos a sus parejas”, entre otros ejemplos que ha enumerado el vicesecretario provincial del PP. A estos escándalos se une “una presidenta del Congreso cuya confianza con los cabecillas de la trama era tal que tenían permiso para referirse a ella como “cariño” o expresidentes autonómicos que hoy son autoridades del Estado mandando a personas ahora encarceladas el teléfono de sus consejeros de Sanidad para que hicieran pagos a una trama corrupta”.



El responsable del PP Provincial ha manifestado que “todo apunta a un punto de partida, como decía nuestra secretaria general Cuca Gamarra, a un kilómetro cero donde está centrada la corrupción y cuyo liderazgo le corresponde al presidente del Gobierno, al señor Pedro Sánchez”. Y ha apuntado que “todos estos detalles que estamos conociendo estos días podrían ser la punta del iceberg de un escándalo aún mayor que afecta al corazón del Gobierno, al clan de las primarias del PSOE y en el que se describe una corrupción sistematizada, a cuya cabeza se sitúa Pedro Sánchez”.



Por todo ello, ha añadido López Pomeda, “desde el Partido Popular de Guadalajara no podemos estar callados y exigimos también al Partido Socialista de nuestra región, encabezado por el señor Emiliano García-Page, al partido provincial encabezado por el señor Bellido y la señora Simón, y al diputado nacional Alberto Rojo que se pronuncien inmediatamente y de forma clara en torno a la trama de corrupción que rodea a su partido y al Gobierno de España”. A todos ellos, el vicesecretario provincial del PP ha preguntado “si van a volver a traicionar a los ciudadanos de Guadalajara como ya lo hizo el diputado nacional, el

Sr. Rojo, con la ley de la Amnistía” y “si van a defender los intereses de España por encima de todo y van a manifestarse en una postura clara de condena contra el marco de corrupción o se van a seguir defendiendo intereses propios”. Como ha señalado, “ya han pasado varios días y no hemos escuchado a ninguno de estos cargos pronunciarse”, por lo que les ha pedido también “que no sean cómplices con su silencio”.