"Tenemos la sensación de haber perdido dos puntos"

domingo 13 de octubre de 2024

Alberto González evidenció en la sala de prensa de El Alcoraz el sentimiento albacetista, ese que marca inconformismo como seña de identidad y describe el desarrollo de un partido que pudo ser para el Alba. “Totalmente de acuerdo. A priori el empate puede ser bueno en un campo complicado, ante un equipo en buena dinámica, que estaba muy fuerte en su casa. Te podrías ir contento, pero una vez que te pones por delante del marcador y no te están haciendo daño, se nos escapa otra vez en una situación evitable, tenemos la sensación de haber perdido dos puntos”, indicó un técnico que confesó su preocupación ante la falta de fiabilidad de su equipo a la hora de dejar su propia portería a cero. “Claro que me preocupa. A medida vayamos mejorando, seremos más competitivos. Me gusta estar tan dolido pese a habernos llevado un punto de un campo complicado y tener la sensación de que hemos perdido dos. Tenemos que seguir ganando en confianza. Ganamos en Ferrol y se vio que no era tan fácil. También en Granda. Ahora toca la asignatura pendiente que está siendo sacar los tres puntos en casa. Volvemos con ilusión, con un punto más y con ganas de agradar a nuestra gente”.



A la hora de valorar el desarrollo del encuentro, Alberto tiró de crítica propia. “Evidentemente no hemos hecho un partido brillante, evidentemente no hemos hecho un partido de juego fluido, un partido bonito, no hemos hecho un partido como nos gustaría jugar, por mil circunstancias que requerirían un análisis más profundo por circunstancias que se dan a nivel de momento, situación, etc. Estaba muy cerca el partido de ganarlo, se nos ha escapado y ya está”. “No ha sido un partido especialmente bueno sobre todo a nivel de ataque, a nivel defensivo ha sido bueno”, agregó.



Controvertidas decisiones arbitrales



Pero también hizo referencia a decisiones arbitrales controvertidas. “El empate viene en una situación que habría que analizar. Hay contacto en el área pequeña que hay que ver. Es la jugada que nos ha costado el partido, los tres puntos. Si esa jugada no se da, nos llevamos tres puntos. Es una jugada puntual. Son valoraciones que no haríamos si tuviésemos los tres puntos”. “Tengo la sensación de que fue penalti clarísimo sobre Lazo. Ha habido jugadas analizables que han condicionado directamente el resultado. Tenemos que mejorar cada uno en nuestro aspecto, lo que corresponda”



Por último, el preparador andaluz hizo referencia a la situación del propio equipo. “Lo más grave es la lesión de Lazo, parece una lesión muscular muy fuerte. No tiene muy buena pinta tal y como se ha dado. A nivel físico, ha sucedido lo normal. Lalo es el primer partido. La tensión y demás. Meléndez tiene una pequeña sobrecarga. Temas normales. Hemos tenido que hacer el favor de Juan María porque Valentín por el perfil de jugador que es nos iba superando. Pero hay jugadores que van dando pasos adelante: Quiles, Higinio, Lazo continuaba cogiendo rimto y dando cosas, Ale, Diego sigue creciendo”.