El Alba no pudo con el Mirandés (2-0)

REDACCION x redaccionguadanewses/9/9/19 Por

domingo 15 de septiembre de 2024 , 19:34h

facebook twitter google+ linkedin Comentar Imprimir Enviar

En Anduva, un campo nada propicio en los últimos años, se vio un equipo desdibujado, que no pudo encontrarse a sí mismo en ningún momento y que cayó derrotado con un gol en cada mitad tras una actuación en la que no fue demasiado inferior a su rival, pero en la que no se notó a gusto en ningún momento.



El cuadro rojillo se adelantó pronto. A los 18 minutos, Izeta aprovechó una accidental jugada en el área manchega para culminar y adelantar a los suyos. El Albacete intentó levantarse para así revertir la situación y la dinámica, con alguna llegada, especialmente peligrosa pasada la medida hora, cuando tras un córner casi empata el equipo blanco, salvando la bola el portero local cuando ya entraba.



Con cambio -forzado- poco antes del descanso y tras la reanudación, el Alba trató de cambiar el guion del encuentro, pero no hubo manera. El equipo no dio con la tecla y para cerrar cualquier opción, en el minuto 85, Panichelli dobló la ventaja local para asegurar el triunfo rojillo.



De ahí al final pasó poco, aunque sí hubo una doble ocasión visitante, con un chut a la madera de Agus y el posterior intento de Quiles desde dentro del área. Pero no era el día y el Albacete deberá resetear y pensar en el próximo sábado, en Ferrol, para recuperar las buenas sensaciones.