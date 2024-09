Agudo insta a Page a rectificar y unirse a las iniciativas que ha presentado el PP-CLM para quitarse el cartel de “traidor” a su tierra

Defiende que el PP-CLM trabaja para ser el dique de contención ante las políticas de Pedro Sánchez, consentidas por García-Page

jueves 12 de septiembre de 2024 , 19:04h

La secretaria general y portavoz parlamentaria del Partido Popular de Castilla-La Mancha, Carolina Agudo, ha instado a García-Page a rectificar y unirse a las iniciativas que ha presentado el PP-CLM para quitarse el cartel de “traidor” a su tierra.



Así lo ha manifestado durante la rueda de prensa en Toledo, donde Agudo ha querido transmitir un mensaje a los ciudadanos de Castilla-La Mancha asegurándoles que el Grupo Parlamentario Popular tienen claro el deber y la obligación de defender sus intereses.



“Pueden tener la seguridad que el GPP de las Cortes, vamos a seguir trabajando para convertirnos en ese dique de contención ante las políticas de Pedro Sánchez, consentidas por Emiliano García-Page porque hemos visto que Page tampoco va a ordenar a sus diputados que hagan lo contrario, que están realizando con los independentistas catalanes”.



La portavoz parlamentaria ha puesto en énfasis que el Parlamento regional es la herramienta útil para defender esos intereses y es en esa institución en la que hay que demostrar “con seriedad” ese compromiso, pero hacerlo con hechos, no solamente debatiendo y mostrando la posición, “votando y demostrando con ese voto que lo que uno dice es realmente para comprometerse con los ciudadanos”.



“Aunque sabemos que Emiliano García-Page ni una, ni otra. Ni habla, ni vota. Cuando hay algún tema que le incomoda, modifica el reglamento de las Cortes para vetarnos a los grupos parlamentarios y votar, vota lo contrario de lo que dice ante los medios de comunicación.



Los intereses de los castellanomanchegos en estos momentos, que es garantía de la prestación de los servicios públicos, están en peligro, según ha afirmado Agudo, “debido a las cesiones del Gobierno de Pedro Sánchez y la complacencia de Emiliano García-Page”.



“Está en peligro el modelo territorial tal cual conocemos en nuestro país porque se encuentra en una encrucijada por las ambiciones de Sánchez en La Moncloa y la fiesta separatista, que está permitiendo el PSOE. Lo que hace quebrar el derecho de los españoles al acceso en las mismas condiciones a todos los servicios públicos”.



Desde el PP-CLM, han insistido que no renunciarán a defender la igualdad de todos los españoles porque ningún castellanomanchego merece ser menos que ningún otro ciudadano, “y no renunciamos ni cuando votamos en el Congreso, ni en las Cortes de Castilla-La Mancha”, ha añadido la dirigente popular.



Carolina Agudo ha recordado a Emiliano García-Page que, “va a tener la oportunidad de demostrar si verdaderamente apoya con su voto, lo que dice ante los medios”, si apoya las iniciativas que van encaminadas a paralizar el cupo catalán que acaban de registrar el Grupo Parlamentario Popular en las Cortes de Castilla-La Mancha.



Las iniciativas también están encaminadas a pedir la convocatoria urgente de la Conferencia de Presidentes, para garantizar esa multilateralidad a la hora de renovar el actual sistema de financiación autonómica; la petición de la celebración del Consejo de Política Fiscal y Financiera y también de la Comisión Nacional de la Administración Local, para abordar la renovación del modelo de financiación autonómica y local; o crear el fondo transitorio que pide el Partido Popular para paliar la infrafinanciación de algunas comunidades autónomas como Castilla-La Mancha, con la propuesta de utilizar los 18 mil millones de euros de los Fondos Next Generation que va a tener que devolver el Gobierno de España si no se ejecutan.



“Estas iniciativas que presenta el Partido Popular no van en contra de nadie. Ni del PSOE, ni de Page. Al contrario, las presentamos a favor y en defensa de la igualdad de todos los españoles y, por supuesto, de los intereses de los castellanomanchegos”, ha añadido.



La secretaria general ha insistido en que, en su mayoría, recogen medidas que reiteradamente Emiliano García-Page ha defendido en todas sus declaraciones y que ahora, “va a tener la oportunidad de votar en las Cortes de Castilla-La Mancha.



“En los últimos días, con las no acciones de Page, el presidente de Castilla-La Mancha se ha colgado el cartel de traidor con los castellanomanchegos, ya que no ha consumado con hechos, sus palabras. Además, por haber asegurado hace unos días que no va a ordenar a sus diputados nacionales votar en contra del cupo catalán cuando tenga que llegar al Congreso de los Diputados la modificación de las leyes para asegurar ese pacto entre el Partido Socialista de Sánchez y los independentistas de Cataluña, con ese sillón del señor Illa al frente del Gobierno catalán”.



Agudo ha defendido que Emiliano García-Page tendrá el apoyo del PP para hacer frente a Sánchez. “Si a Page le da miedo enfrentarse él solo a Sánchez, que no se preocupe, porque aquí tiene al PP-CLM para hacer frente a todas las tropelías que están llevando a cabo y que están perjudicando a Castilla-La Mancha” y le ha reiterado “que puede rectificar”.



“No le pedimos que lleve a cabo ninguna iniciativa, ya sabemos que la valentía no está en el diccionario de Page, pero sí que tiene la oportunidad de quitarse ese cartel de traidor que en los últimos días se ha colgado y sumarse a estas iniciativas que registra el Partido Popular porque ya hemos visto que el amago y no dar de Page, le ha convertido en el hazmerreír de todos los españoles. Con mucha valentía ante los medios dice, pero con mucha cobardía ante los ciudadanos, no actúa, y por tanto humilla a todos los castellanomanchegos”, ha concluido.