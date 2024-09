El micrófono abierto de ARRIVERSOS, remanso de poesía en el corazón de las Ferias

jueves 12 de septiembre de 2024 , 18:58h

Casi una veintena de intervenciones colmaron las dos horas de este recital popular, que se ha vuelto un clásico cultural en mitad del bullicio de las ferias.Al contrario que en otras ediciones, en esta ocasión, los poetas que se subieron a recitar no tuvieron que competir con el estruendo organizado por las barras de las peñas que, en una acertada decisión del Ayuntamiento, se situaron lejos de la céntrica plaza, convertida ayer en un remanso de paz, entre versos y metáforas.Entre los participantes que se subieron al escenario, no faltaron algunos fieles de siempre, como el poeta Vicente Orallo que deleitó a los presentes con sus ocurrencias cargadas de humor y reflexión social; o Marta Marco Alario, que le dio la réplica alzándose como portavoz de las “Mujeres de boca grande”.Hubo recitados a dúo, como el realizado por Inma Romero y María José Olivares, también dos activas participantes de la vida cultural arriacense; y hasta rap en la voz del joven poeta Andrés Sanz.Algunos guadalajareños de adopción como Ana Lozano, Daniel Martínez Menchón o Teresa Bezos, venidos desde Sitges. Barcelona y Madrid, no quisieron perderse la cita, como hacen desde hace años.La nota musical de esta edición de la Jam Session de ARRIVERSOS estuvo a cargo del poeta y cantautor Javier Jiménez, que interpretó tres temas con la guitarra haciendo las delicias del público que no dejó de llenar la plaza en todo momento.Las noventa sillas dispuestas para la audiencia estuvieron ocupadas de principio a fin y muchos viandantes se detenían para disfrutar unos minutos del espectáculo, antes de seguir su camino.Entre el público, como un espectador más, estuvo el concejal de Cultura de Guadalajara, Francisco Javier Toquero, que ha declarado en varias ocasiones su gusto por la poesía.Para Gracia Iglesias, organizadora del festival ARRIVERSOS, que agradeció a todos los asistentes su participación, “esta ha sido una de las sesión de micro abierto redonda”.El próximo evento de ARRIVERSOS tendrá lugar el miércoles 20 de septiembre a las 19:00 h. en Museo Francisco Sobrino, con el recital “Prácticas para Inmanecer #1”, de la joven poeta valenciana Elsa Moreno, quien al día siguiente impartirá el taller “Vivenciar el poema” en el mismo museo. Para asistir al taller es necesario inscribirse en el propio Museo Sobrino o en [email protected] Las siguientes citas del festival serán los días 28 y 29 de septiembre en el Teatro Moderno, con las actuaciones de los poetas Álvaro Tato y Ana Rossetti, respectivamente.El cartel anunciador de esta edición de ARRIVERSOS es creación de la ilustradora Laura R. Lázaro.La organización invita a todo el mundo a seguir el festival a través de la cuenta de Instagram @Arriverso, utilizando los hashtags #ArriversosPoesía y #Arriversos2024.Viernes 20 de septiembre a las 19h.Sábado 21 de septiembre de 10h. a 13h.Taller de “Vivenciar el Poema” de Elsa Moreno (requiere inscripción previa en [email protected] ).Sábado 28 de septiembre a las 20h.Espectáculo poético “Versos a Escena” Poemas de Álvaro Tato, con el autor acompañado por Yayo Cáceres (guitarra y voz) y Marta Estal (teclado y soprano).Domingo 29 de septiembre a las 20h.Recital “Con-versación” de la poeta Ana Rossetti acompañada por Marta Marco Alario.Jueves 10 de octubreEspectáculo de títeres gigantes “Un hilo me liga a vos”, de la compañía teatral La Tartana, basado en el libro homónimo de Beatriz Giménez de Ory. Actividad concertada con institutos de Guadalajara.