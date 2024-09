Asenjo denuncia que Page utiliza a los ayuntamientos como recaudadores de la región con la aprobación de su "impuestazo" al agua

El PP votó en contra de este canon del agua que “pone piedras en la labor de los alcaldes que también se oponen a esta medida del Gobierno socialista de Page

La diputada regional del PP por Guadalajara, Itziar Asenjo, ha destacado hoy la aprobación este jueves en el Pleno de las Cortes de la modificación de la Ley de Aguas con los únicos votos a favor de los diputados del PSOE de Page. Asenjo ha resaltado que “el PP mostró su más rotunda oposición al ‘impuestazo’ de Page por un canon del agua con el que se utiliza a los ayuntamientos como agentes recaudadores”. “En vez de tanto recaudar, lo que tiene que hacer Page es plantarse contra Sánchez contra el cupo catalán, pero plantarse de verdad, con hechos, con votos”, ha dicho Asenjo lamentando que Page rechazara la celebración de un Pleno monográfico para abordar los perjuicios que, para los castellanomanchegos, supondrá el nuevo sistema de financiación singular para Cataluña”.



En cuanto al impuesto del agua, la parlamentaria regional ha recordado que “hace año y medio obligamos al PSOE a dar marcha atrás con el canon del agua, a una ley con un único afán recaudatorio y que utiliza a los ayuntamientos aprovechando el poder territorial que en las últimas elecciones perdió el PSOE para poner piedras a la labor de los alcaldes”. Itziar Asenjo ha explicado también que “hay comunidades autónomas como Madrid y Murcia que no lo tienen, y las que sí lo tienen fue porque lo pusieron en marcha gobiernos socialistas”. “No están de acuerdo con este canon ni los alcaldes socialistas de los municipios de esta región, y además la FEMP nacional ha aprobado una resolución rechazando que los ayuntamientos sean los recaudadores de los impuestos de las comunidades autónomas”.



Por otro lado, y también con los únicos votos del PSOE, ayer se aprobó el techo de gasto de los Presupuestos de la Junta para 2025. “Desde el PP no apoyamos este techo de gasto porque hubiera servido para avalar la política económica y presupuestaria de Page, que lleva a cabo una gestión a la que nosotros nos oponemos totalmente por ser irreal e inexistente”. Y es que, ha apuntado, la diputada regional, “el PSOE presume de ser de las primeras regiones que han presentado el techo de gasto, que es tan papel mojado como sus presupuestos, y obviando que las grandes perjudicadas por el cupo catalán serán las regiones infrafinanciadas: Murcia, Valencia Andalucía y Castilla-La Mancha”.



El inicio del curso escolar “más caro de la historia”



En el Pleno también se trató el inicio del curso escolar que será, a juicio de los populares, “el más caro de la historia, cargado de problemas, errores y, como saben, un anuncio de huelga, bajo unas reivindicaciones como la reducción de la carga burocrática y la reducción de la ratio de alumnos entre otras”. “El PSOE de Page se limita a decir que la culpa es del PP, se olvidan que llevan 9 años en el gobierno, y se limitan a decir que van a seguir con su hoja de ruta, como si las reivindicaciones no fueran con ellos”, ha denunciado Asenjo.



En otro orden de cosas, el Partido Popular también instó al gobierno de Page “a que llegue a un acuerdo con el Ministerio del Interior para no cerrar cuarteles de la Guardia Civil en el medio rural, puesto que la Guardia Civil es esencial para conservar la población de los pequeños municipios, reivindicando mejoras laborales y sociales para los agentes del cuerpo”. Por último, ha señalado la diputada regional del PP “instamos al Gobierno regional a tomar medidas para fomentar el empleo femenino en Castilla-La Mancha, con la tasa de desempleo femenino más elevada de todo el país, a excepción de Ceuta y Melilla”.