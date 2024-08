Las tradiciones con un innovador y colorido diseño es la imagen del cartel de las Ferias y Fiestas de Guadalajara 2024

Jaime Prada es el autor y ganador del concurso convocado por el Ayuntamiento de Guadalajara, que hoy ha asistido a la presentación de este cartel, junto al concejal de Festejos, Santiago López

miércoles 14 de agosto de 2024 , 18:15h

Jaime Prada Muñoz, un joven estudiante de diseño gráfico de 18 años, es el autor del cartel que ha resultado ganador en el concurso convocado por el Ayuntamiento de Guadalajara y cuya obra, que él mismo tituló en su plica “Ferias y Tradiciones”, será la imagen de las Ferias y Fiestas de Guadalajara 2024, que hoy presentaba el concejal de Festejos, Santiago López Pomeda, junto al artista.



“El objetivo del concurso de carteles, aparte de definir la imagen de las Ferias y Fiestas, era involucrar todavía más a la ciudadanía en su preparación y he de decir que es un objetivo cumplido, pues al concurso se han presentado aproximadamente una treintena de artistas con propuestas, por cierto, muy sugerentes y con difícil selección”, ha señalado López Pomeda, recordando que se había establecido un único premio de 500 euros, que recibe, Jaime Prada, a quien el concejal felicitaba.



“El fallo del jurado realizado hace unas semanas y que tuve el honor de presidir, ha destacado en la elección de este cartel el fiel reflejo a todas nuestras tradiciones, resuelto con un diseño colorido y moderno y una composición muy innovadora”, ha destacado López Pomeda.



“Tenemos representados en el cartel los toros que siempre tienen cabida con los encierros que este año, además, va a estar aún más potenciados y tienen su propio concurso de carteles que, por cierto, se va a fallar también en breve”, ha comentado el concejal, haciendo repaso a las ilustraciones que integran el cartel, donde también aparece la puerta grande de ‘Iván Fandiño’ del Coso de las Cruces, el santuario de la Virgen de la Antigua, el traje tradicional de alcarreña, la noria, el palacio del Infantado e incluso la torre del reloj del Ayuntamiento, “que aunque la tengamos en obras, seguirá siendo el símbolo de esa explosión multitudinaria de júbilo que es el pregón de Peñas en la Plaza Mayor”.



“Hasta hay un guiño al pañuelo morado como marca de la ciudad de Guadalajara en fiestas, que este año queremos hacer extensiva más allá de las peñas”, ha puntualizado el concejal, antes de ceder la palabra al joven autor del cartel.



Por su parte Jaime Prada, que, aunque es nacido en Madrid ha vivido y estudiado siempre en Guadalajara, agradecía al Ayuntamiento de Guadalajara este premio y también se lo agradecía a sus profesoras, Virginia Sanz o Sagrario Muñoz, del Departamento de Plástica del Instituto Liceo Caracense, “que me impulsaron a estudiar el grado de diseño que me ha permitido diseñar este cartel de mi ciudad y sus fiestas, lo que es todo un orgullo”.



Prada reseñaba que se ha inspirado en los pintores del arte pop como David Hockney, Andy Warhol y Hopper, “además de diseñadores emblemáticos de la Bauhaus, optando por jugar con formas geométricas en la composición y la simplificación de los elementos más representativos de la ciudad, de nuestras fiestas y gentes, utilizando los colores primarios, potentes y saturados, que transmiten un nuevo aire fresco y moderno, a la vez que elegante y minimalista”.