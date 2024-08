Muere a los 76 años el periodista del corazón Carlos Ferrando

miércoles 14 de agosto de 2024

El periodista Carlos Ferrando, comentarista de la prensa del corazón y con una extensa trayectoria en diferentes medios de comunicación, ha fallecido a los 76 años, según ha confirmado su entorno este miércoles a través de redes sociales. Ferrando fue uno de los pioneros de la prensa rosa de nuestro país.



Así, su amiga Alejandra Grepi ha expresado sus "sentimientos" por la "pérdida" de su "amigo" en un mensaje publicado en Instagram acompañado de una foto reciente juntos.



"Querido amigo, no podía imaginar que tres días después de esta foto no te volvería a ver, tantos años, recuerdos viajes, risas, lágrimas, confidencias, fiestas, conversaciones frívolas y profundas, confesiones, ternura, complicidad", subraya Grepi.



También ha llorado su muerte el presentador de televisión César Heinrich: "Me tengo que despedir de ti y aún no lo he colocado. Creo que en cualquier momento me vas a llamar para contarme lo que has visto en la tele", asegura en su cuenta de Instagram.



Además, ha destacado su trayectoria en el periodismo del corazón. "Esa prensa que creaste, siendo el primero que escribía como hablaba, hablaba en la radio como pensaba y decías en la tele las cosas que a muchos les hubiera gustado poder decir hoy en día", ha añadido Heinrich.



"Algo se me va contigo, Carlos. Hace 18 años llegamos a nuestras vidas para quedarnos, pero el tiempo se acabó y ahora solo me tranquiliza saber lo satisfecho que estabas de todo lo que has vivido", ha expresado en la misma red social otro de sus amigos, Álex Gutiérrez.