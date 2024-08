Vox solicita la comparecencia de García Page tras su declaración institucional contra Sánchez : "Basta ya de la pimpinela político de este dúo"

El Grupo Parlamentario VOX registra dos solicitudes para que el presidente socialista comparezca en el Pleno de las Cortes y explique su posición respecto a los acuerdos entre el PSOE y ERC

jueves 01 de agosto de 2024 , 20:52h

El Grupo Parlamentario VOX en las Cortes de Castilla-La Mancha ha registrado esta mañana dos solicitudes de comparecencia dirigidas al presidente regional de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, para que explique ante el Pleno su posición respecto a los recientes acuerdos entre el PSOE y ERC en el marco de la investidura en Cataluña.



En particular, VOX solicita que García-Page comparezca en una sesión plenaria para que detalle su posicionamiento ante estos acuerdos, especialmente a la luz de su declaración institucional de ayer, 31 de julio, en la que calificó de “bochornoso” el pacto alcanzado. El Grupo VOX considera que García-Page no ofreció ninguna información sobre las medidas concretas que tiene previsto adoptar para proteger los intereses de Castilla-La Mancha ante un acuerdo que, en opinión del grupo parlamentario, perjudica gravemente a la región.



Además, VOX ha solicitado que el presidente comparezca para ofrecer explicaciones sobre el recurso de inconstitucionalidad contra la Ley de Amnistía que anunció hace unos meses y que fue aprobada con los votos de los diputados socialistas de Castilla-La Mancha en el Congreso.



“El dúo de Page y Sánchez es una suerte de ‘Pimpinela político’ que simulan librar batallas en la arena política, pero a la hora de la verdad, cuando llega el momento de votar en el Congreso, la lealtad socialista prevalece” ha explicado el presidente regional de VOX, David Moreno.



Así, mientras el público asiste a este "Pimpinela político", queda claro que en la política de Sánchez y García-Page, las disputas no son más que una puesta en escena y que las apariencias son parte del show para tapar que la verdadera relación de fondo es mucho más cercana y cooperativa de lo que los discursos acalorados podrían hacer creer porque ambos comparten el mismo deseo de mantener el poder dentro del PSOE.