Las obras del viaducto de Aguas Vivas han tenido coordinación de Seguridad en todo momento mientras estuvieron activas

El concejal de Infraestructuras, Santiago López Pomeda, desmiente tajantemente el infundio de la concejal socialista Pilar Sánchez “que debería renunciar a su acta de concejal y marcharse, al igual que Rojo si avala esta mentira, pues en política no todo vale”

jueves 01 de agosto de 2024

“La concejala socialista Pilar Sánchez, del equipo de Alberto Rojo, miente a sabiendas y crea alarma social con un infundio en busca de un rédito político, pues las obras del viaducto de la avenida de Aguas Vivas, sobre el Barranco de las Monjas, han tenido en todo momento, mientras han estado activas, su coordinador de Seguridad y Salud”.



De este modo tajante desmiente el tercer teniente de alcalde y concejal de Infraestructuras Santiago López Pomeda, las acusaciones lanzadas por la mencionada concejala socialista en las que declara que se han realizado trabajos en este viaducto sin las medidas de seguridad pertinentes para los trabajadores. “Si fuera cierto, eso no se denuncia con un canutazo ante los medios de comunicación, sino que debería haber acudido a la Inspección de Trabajo, cosa que evidentemente no ha hecho, porque no hay fundamento”, ha señalado López Pomeda.



López Pomeda ha explicado que la nueva asistencia técnica para la Coordinación de Seguridad y Salud contratada ahora obedece al reinicio de las obras el próximo 19 de agosto, “como también había un coordinador de Seguridad cuando se iniciaron las obras en abril, que luego tuvieron que quedar suspendidas, durante estos cuatro meses, al tener que modificar el proyecto, pues los planos que aportó SEPES para el arreglo del estribo que estaba afectado eran inexactos”.



“No se puede crear alarma social a base de mentiras ni se puede hablar de retraso en unas obras que están suspendidas”, ha insistido el concejal de Infraestructuras, “por lo que la concejala Pilar Sánchez, debería renunciar a su acta de concejal y marcharse y Alberto Rojo también, si da por válida la mentira lanzada por quien él incluyó en su lista electoral”.



López Pomeda recuerda que el viaducto de Aguas Vivas está cerrado al tráfico desde 2023 y que el Equipo de Gobierno asumió la ejecución subsidiaria de la reparación que correspondía a SEPES por dar la respuesta más rápida posible a los vecinos de la zona que no pueden atravesar este viaducto, con las consiguientes molestias que ello supone, haciendo más largos sus desplazamientos.



Hay que recordar que la suspensión de las obras fue necesaria para recalcular técnicamente las soluciones de obra, ya con planos exactos del estribo, pero que una vez suspendidas no ha habido ningún trabajo en la zona, ni trabajadores.



El arreglo de este viaducto fue adjudicado a la empresa OPS, con un coste de 173.493 euros. La empresa reanudará la obra el próximo 19 de agosto estando previsto un plazo de ejecución de dos meses. “Ni falta de previsión, ni irregularidades, sino trabajo serio y riguroso, donde se han ido buscando las mejores soluciones a los problemas técnicos planteados y que hará que el viaducto vuelva a estar operativo y sea seguro”.