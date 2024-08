Albacete estará este viernes en aviso amarillo por calor y Guadalajara en riesgo por tormentas y lluvias

Calor, tormentas, lluvias, rissagas y oleaje activan mañana los avisos en 20 provincias, con máximas de hasta 40ºC

jueves 01 de agosto de 2024 , 20:58h

El calor continúa en el inicio del mes de agosto y, junto con otros fenómenos como tormentas, lluvias, rissagas y oleaje, activará los avisos en una veintena de provincias españolas, con máximas que podrán llegar a los 40ºC en puntos de Andalucía, según la predicción de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET).



Concretamente, las altas temperaturas pondrán en aviso importante Almería y Málaga, mientras que Córdoba, Huelva, Jaén, Sevilla, Albacete, Gerona, Lérida, Mallorca, Alicante, Valencia y Murcia tienen aviso amarillo.



Por otro lado, tormentas y lluvias pondrán en riesgo a Teruel, Guadalajara, Lérida, Tarragona, Castellón, Barcelona y Gerona, aunque en el caso de las tres últimas ascenderá a naranja por tormentas. Las olas activarán el aviso amarillo en Gerona y Menorca lo estará por rissagas.



Finalmente, en las Islas Canarias, Gran Canaria, La Palma, La Gomera, El Hierro y Tenerife estarán en alerta por fenómenos costeros, y solo Gran Canaria por altas temperaturas.



La jornada estará marcada por la posibilidad de tormentas en la mitad noreste, siendo más probables y localmente fuertes en Pirineos e Ibérica, así como por las temperaturas significativamente elevadas en la mitad sur, interior sureste, Cataluña y sur de Gran Canaria, aunque habrá un descenso localmente notable de las máximas en el Ebro.



En buena parte del país predominará el tiempo estable, con cielos poco nubosos o despejados o nubes medias y altas, no obstante, en el área cantábrica se esperan intervalos nubosos, especialmente matinales, con posibilidad de precipitaciones débiles y dispersas, más abundantes en el Cantábrico oriental, sin descartar chubascos durante la madrugada en el alto Ebro, Pirineo occidental y norte de la Ibérica y por la tarde en la Cantábrica.



Asimismo, se formará nubosidad de evolución diurna en Pirineos y sistemas Ibérico y Central, con posibles chubascos y tormentas dispersos, más probables y localmente fuertes en Pirineos e Ibérica, que ocasionalmente pueden ir acompañados de granizo. En el valle del Ebro y zonas de la Meseta, la AEMET no descarta tormentas secas aisladas.



En ambos archipiélagos y centro y sudeste peninsulares es posible la calima y probables bancos de niebla matinales en interiores de Galicia, Cantábrico y alto Ebro.



En cuanto a las temperaturas, descenderán en general en la Península y Baleares, acusadamente las máximas en zonas del nordeste peninsular y se esperan pocos cambios en Canarias. Pese a los descensos, seguirán superándose los 35º C en interiores de la mitad sur y depresiones del nordeste peninsular, sin descartar puntos de Mallorca y sur de las islas Canarias, incluso los 40ºC en zonas del Guadalquivir y las mínimas tampoco bajarán de 25ºC en el área mediterránea.



El viento soplará alisio moderado en Canarias, con intervalos de fuerte en zonas expuestas y predominarán vientos de componente norte en la mitad norte peninsular y área mediterránea oriental, en general flojos o moderados, con intervalos de fuerte en Ampurdán. En el resto de la vertiente atlántica, Estrecho y Alborán soplarán vientos del oeste, con intervalos de poniente fuerte en el Estrecho.