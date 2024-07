El Supremo lleva la amnistía al Tribunal Constitucional al considerar que vulnera la igualdad

El Supremo tilda el 'procés' de "golpe de Estado" y expresa su "absoluta convicción" de que la ley de amnistía vulnera la Constitución, al ofrecer un tratamiento diferenciado en función "de la ideología" de quienes delinquen

REDACCION x redaccionguadanewses/9/9/19 Por

miércoles 24 de julio de 2024 , 18:15h

facebook twitter google+ linkedin Comentar Imprimir Enviar

El Tribunal Supremo considera que la ley de amnistía vulnera una serie de derechos protegidos en la Constitución, entre ellos el de igualdad, y por eso ha acordado plantear una cuestión de inconstitucionalidad centrada en los delitos de desórdenes públicos y atentado contra la autoridad.



Con esta decisión, la Sala de lo Penal lleva por primera vez la ley de amnistía ante el Tribunal Constitucional, que deberá dirimir si es acorde a la Carta Magna.



Lo hace en un auto, dictado en el marco del recurso de un condenado por desórdenes públicos ocurridos en Girona tras la sentencia del 'procés', en el que indica que "la norma cuestionada repugna el derecho constitucional a la igualdad ante la ley" y ve "arbitrarias las razones" aducidas para justificar "el tratamiento claramente discriminatorio" que la ley impone.



TILDA EL 'PROCÉS' DE "GOLPE DE ESTADO"



El Tribunal Supremo tilda el procés de "golpe de Estado" y expresa su "absoluta convicción" de que la ley de amnistía vulnera la Constitución, al ofrecer un tratamiento diferenciado en función "de la ideología" de quienes delinquen.Los magistrados son rotundos al afirmar que la norma se presenta como una "suerte de amnistía permanente revisable" que "repugna el derecho constitucional a la igualdad ante la ley" y altera las "bases de la convivencia democrática", y ven "arbitrarias las razones" aducidas para justificar "el tratamiento claramente discriminatorio" que la ley impone.



Tras esta decisión del Supremo, que estudia también si hace lo mismo en el marco de la causa principal del 'procés', el Tribunal Constitucional deberá dirimir si la norma que posibilitó la investidura de Pedro Sánchez es acorde a la Carta Magna.



BENEFICIO A "GOLPISTAS" QUE AFIRMAN QUE "LO VOLVERÁN A HACER"

Los magistrados opinan que si la ley persigue devolver a la política el conflicto catalán es porque "los golpistas trataron de imponer a los demócratas, en Cataluña y en el resto de España, sus propias ideas" y creen que "la mera condonación de sus delitos en nada podría contribuir, por sí misma, a la 'normalización' o no de la convivencia democrática que solo su pertinaz conducta trató y trata de impedir".



La Sala habla del "intento, felizmente fallido, de golpe de Estado que las fuerzas políticas secesionistas protagonizaron" en el que se cometieron delitos de muy distinta naturaleza, "que ahora vendrían a ser amnistiados con el anunciado propósito de recuperar la convivencia democrática".



No es que mantengan su ideología, "como tienen derecho a hacerlo" y "no pidan perdón a los demócratas catalanes y a los del resto de España -subraya el tribunal-", sino que afirman, "en lo que ya es un eslogan, que 'lo volverán a hacer'".



Con estos mimbres, dice, la amnistía es "manifiestamente inidónea para alcanzar el fin que proclama" e introduce una "discriminación en favor de los golpistas", contraria al derecho a la igualdad.