Concluida la remodelación e inauguradas las Plazas Prim y San Esteban de Guadalajara

lunes 22 de julio de 2024 , 17:49h

Estas plazas, como novedad, incluyen una zona infantil y espacios de sombra con dos pérgolas de acero galvanizado con tiras de madera. Además, se ha incluido arbolado nuevo para que cuando crezca se conformen estos espacios de sombra para que los vecinos puedan disfrutar de estas plazas tanto en invierno como en verano.

Se ha sustituido la totalidad del pavimento, con baldosas foto catalíticas en las zonas estanciales, micro asfalto en la zona rodada y con adoquín foto catalítico en las zonas de carga y descarga y en el acceso a la calle Benito Chávarri.

Las redes de servicios públicos municipales (saneamiento, agua potable y alumbrado) se han renovado íntegramente.

Se han soterrado todos los cables de compañía (telecomunicaciones y energía) existentes en la zona.

Para dar servicio en condiciones técnicas y seguras a la gran cantidad de actos festivos que se realizan en las plazas, se ha dotado a las mismas de la infraestructura eléctrica necesaria: canalizaciones enterradas y cuadros eléctricos adaptados a normativa.

Se ha dotado de nuevo mobiliario urbano: bancos, papeleras, pérgolas y juegos infantiles.

Los árboles existentes en las plazas que se encontraban muy dañados como consecuencia del temporal FILOMENA, excepto dos, han sido sustituidos por otros acordes a lo estipulado en el Plan Director de Infraestructuras Verdes, dotándoles de un riego radicular de modo que las raíces tiendan a profundizar y no ocasionen daños en las instalaciones y en el pavimento.

Con objeto de potenciar turísticamente la zona de actuación, se ha ejecutado una alegoría a la fuente existente en la plaza de Prim, consistente en un hexágono de hormigón en el que se han colocado unas placas explicativas de la historia de las plazas.

La alcaldesa de Guadalajara, Ana Guarinos, ha procedido esta mañana a la inauguración de las Plazas del General Prim y San Esteban tras su remodelación.Lo ha hecho junto a la delegada del Gobierno de Castilla-La Mancha, Milagros Tolón, de la práctica totalidad de miembros del equipo de Gobierno y de representantes de otras formaciones políticas y del Gobierno regional, tras la finalización de las obras de acondicionamiento.“El día 17 de enero dijimos que en unos meses estas obras estarían finalizadas, que estarían finalizadas en el verano y antes de las Ferias. Pues bien, dicho y hecho, compromiso cumplido”, ha manifestado la alcaldesa de Guadalajara, quien acto seguido ha indicado que “las plazas ya están abiertas al público”.Guarinos ha indicado que “estas plazas eran una suma de pequeños rincones y espacios, donde había muchos obstáculos, pero ahora ha quedado un espacio abierto, único, funcional, agradable y accesible”. La alcaldesa ha explicado que se ha conseguido un entorno singular formado por las dos plazas, que permite la conexión entre las mismas, y se ha logrado que el espacio ocupado por las plazas sea un espacio único y diferenciados, haciéndolo muy agradable para vecinos y visitantes, y mejorando la accesibilidad de la zona. “Un espacio para la ciudad, para los guadalajareños, para las familias, para todos”, ha indicado.Con el objeto de potenciar turísticamente la zona, se ha ejecutado una alegoría a la fuente existente en la plaza de Prim, consistente en un hexágono de hormigón en el que se han colocado unas placas explicativas de la historia de las plazas, “en la Plaza Prim hay un entorno que imita una antigua fuente que se situaba allí, con una serie de paneles donde se indica en detalle cómo era esa plaza y los cambios producidos”. “Se ha incluido una zona infantil, se han cambiado los contenedores soterrados que había, se ha cambiado el sistema y se ha producido una nivelación en la plaza Prim, que tenía un gran desnivel.Por lo tanto, mucho más cómodo para todos”, ha continuado la alcaldesa.Asimismo ha señalado que se ha actuado con “rigor y celeridad” en la ejecución de las obras desde el primer momento, recordando que hasta el 13 de septiembre el Ministerio no dio el visto bueno a la documentación presentada, y que el 3 de noviembre la Consejería de Educación, Cultura y Deporte remitió al Ayuntamiento un informe desfavorable del proyecto inicial porque “no respetaba las características del entorno urbano y los edificios históricos de la zona “, en referencia al Palacio de los Condes de Medina, del siglo XVI y la Iglesia Medieval de San Esteban.Guarinos ha recordado que las obras comenzaron en enero, tras dialogar con el sector de la hostelería y llegar al acuerdo de respetar la temporada de Navidad. Pese a ello, las obras de remodelación han finalizado en el plazo previsto de 6 meses, desde enero hasta julio, habiéndose conseguido respetar la temporada de Navidad. “Nosotros asumimos el compromiso de salvar los vermús de Navidad, y de que antes de las ferias las plazas estarían finalizadas. Dicho y hecho, compromiso cumplido”, ha reiterado Guarinos.La alcaldesa de Guadalajara ha trasladado su agradecimiento al área de infraestructuras del Ayuntamiento de Guadalajara, de la que es responsable el tercer teniente de alcalde, Santiago López “que han realizado un trabajo maravilloso, con rigor, celeridad y seriedad”.Por último, Guarinos también ha pedido disculpas a los vecinos afectados por estas obras, “porque cada vez que se realizan unas obras se ocasionan molestias a los ciudadanos, pero el resultado ha merecido la pena”.Con respecto al importe de la remodelación, supera el millón de euros, de los cuales 440.700 son fondos europeos Next Generation, en el marco del Plan de Recuperación y en el entorno de la ZBE, y los otros 690.124, es la aportación del Ayuntamiento, incluida la liquidación, el IVA, la modificación del proyecto que hubo que hacer, el control arqueológico y el estudio de seguridad y salud.Por su parte, la delegada del Gobierno en Castilla-La Mancha se refería a la capacidad de coordinación entre el Ayuntamiento de Guadalajara y el Gobierno de España y ha hecho hincapié en la importancia de la colaboración y una buena relación entre administraciones públicas. “Se pueden sacar muchos proyectos adelante en la ciudad”, indicaba la delegada, que hacía igualmente mención a los fondos europeos con los que se ha financiado una parte del proyecto.En el acto de inauguración han participado también la práctica totalidad de los miembros del Equipo de Gobierno, así como responsables de otras formaciones políticas y del Gobierno regional.En cuanto al edificio de los antiguos juzgados, la alcaldesa ha mostrado la intención de utilizarlo como una residencia de estudiantes, y ha manifestado que ya se había remitido una carta al Ministerio de Justicia para analizar el estado en el que se encuentra, así como las condiciones de cesión, indicando que Guadalajara, en unos pocos años tendrá un Campus Universitario que acogerá a más de 4.000 estudiantes, motivo por el que necesita una residencia universitaria, ya que no hay en Guadalajara capacidad suficiente para acogerlos a todos en este momento. También ha señalado que, lógicamente, para conseguir este objetivo, es absolutamente necesaria la colaboración y la participación de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.