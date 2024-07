El juez del "caso Begoña Gómez" cita a Pedro Sánchez como testigo el próximo 30 de julio

El instructor se desplazará hasta La Moncloa, donde se grabará la comparecencia del presidente del Gobierno

REDACCION x redaccionguadanewses/9/9/19 Por

lunes 22 de julio de 2024 , 18:01h

facebook twitter google+ linkedin Comentar Imprimir Enviar

El juez que investiga a Begoña Gómez ha citado a declarar al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en calidad de testigo el próximo 30 de julio a las 11.00 horas.



La prueba testifical se practicará en La Moncloa hasta donde se desplazará el titular del Juzgado de Instrucción Número 41 de Madrid.



La declaración de Pedro Sánchez será grabada, como establece la misma norma, según ha dispuesto el juez Peinado en su resolución.



En ella, solicita a los servicios informáticos de la Comunidad de Madrid que se dirijan a la Moncloa el próximo 29 de julio para instalar "los dispositivos necesarios" para que la testifical del presidente del Gobierno "sea recogida en el correspondiente soporte de grabación".



La citación del jefe del Ejecutivo como testigo se produce después de que el pasado viernes su mujer, Begoña Gómez, se acogiese a su derecho a no declarar al no ver suficientes garantías en el procedimiento judicial, como explicó su abogado, Antonio Camacho, a la salida de la comparecencia.



Esta decisión motivó que las acusaciones populares solicitasen la testifical de Pedro Sánchez con el objetivo de conocer qué ocurrió en las reuniones mantenidas por Begoña Gómez y empresarios como Juan Carlos Barrabés -también imputado- en La Moncloa.



En esta causa el juez investiga "todos los actos, conductas y comportamientos" llevados a cabo por Begoña Gómez "desde que su esposo es el presidente del Gobierno que se contienen en la denuncia inicial" presentada por el sindicato Manos Limpias, en relación con sus presuntos vínculos con Barrabés y los contratos con éste que no han quedado en manos de la Fiscalía Europea.



En su escrito, el instructor defiende que ve "conveniente, útil y pertinente recibir declaración al esposo de la investigada". La LeCrim, sin embargo, en su artículo 416, dice que Pedro Sánchez como cónyuge de Begoña Gómez estaría "dispensado de la obligación de declarar".



Fuentes jurídicas consultadas por Europa Press precisan que ello no le eximiría de la obligación de comparecer ante el juez, por lo que hasta que el instructor no se presente en La Moncloa, el presidente del Gobierno no podría acogerse a dicho artículo.



Begoña Gómez se acoge a su derecho a no declarar

La decisión del magistrado tiene lugar después de que el pasado viernes Begoña Gómez se acogiera a su derecho a no declarar toda vez que su abogado se recomendó por apreciar falta de garantías en el procedimiento que se dirige en su contra.



"Mi representada no ha declarado no porque tenga nada que esconder, sino porque esta defensa le ha recomendado que no se hiciera esta declaración", señaló su abogado, Antonio Camacho, en declaraciones a los medios de comunicación a la salida de los Juzgados de Plaza de Castilla.



La esposa de Pedro Sánchez estaba citada a declarar como investigada por presuntos delitos de tráfico de influencias y corrupción en los negocios en el marco de una causa que tiene su origen en una denuncia que Manos Limpias presentó en abril. En el procedimiento también ejercen la acusación popular Vox, Hazte Oír, Iustitia Europa y Movimiento de Regeneración Política. La Fiscalía se opuso a que se admitiera la denuncia inicial.



La citación del pasado viernes se acordó después de que el 5 de julio el juez acordara suspender la comparecencia porque Gómez aseguró que desconocía los hechos que se le imputaban y su defensa avisó de que una de las querellas, la de 'Hazte Oír', no le había sido notificada.