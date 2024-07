Tristeza y rabia en Las Pedroñeras en recuerdo de la mujer asesinada junto a sus dos hijos menores en la localidad

lunes 01 de julio de 2024 , 17:30h

Decenas de vecinos de Las Pedroñeras, junto a representantes del Ayuntamiento, los gobiernos regional y central y representantes políticos se han dado cita este lunes a las puertas del Ayuntamiento para mostrar su tristeza y rabia por el asesinato de una vecina y sus dos hijos menores, en un nuevo caso de violencia de género ocurrido el fin de semana en la localidad.



Entre los congregados en la concentración y el minuto de silencio que se ha guardado en su memoria se encontraban el alcalde, José Manuel Tortosa; la consejera de Igualdad del Gobierno regional, Sara Simón; la delegada del Gobierno en la región, Milagros Tolón; el vicepresidente segundo de Castilla-La Mancha, José Luis Martínez Guijarro; y la subdelegada del Gobierno en Cuenca, María Luz Fernández, junto a integrantes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y compañeros de trabajo de la víctima.



En declaraciones a los medios, el primer edil ha lamentado este “día tan triste” a consecuencia de los “trágicos” acontecimientos que está viviendo el pueblo desde el pasado viernes, una situación “de tremendo dolor” que están viviendo “con un nudo en la garganta” porque les han “arrebatado a tres vecinos que vivían entre nosotros, a una madre y a sus niños, niños que jugaban habitualmente en esta plaza”, que estaban “totalmente integrados” y que asistían a la escuela del municipio.



En cuanto a la madre, el primer edil ha recordado que estaba trabajando en el Ayuntamiento y ha agregado que “siempre ha recibido la ayuda oportuna” dentro de la situación por la que atravesaba durante los últimos años, por parte tanto de los Servicios Sociales como del Centro de la Mujer e incluso con su trabajo en el Ayuntamiento “para ganarse su sustento y su independencia”.



Tortosa ha incidido en la “enorme impotencia de que ocurran estas cosas” y ha confiado en que “el sistema, que la justicia sea capaz de corregir o de introducir los mecanismos necesarios para que estas cosas no vuelvan a pasar nunca más y que todos los demás nos preguntemos qué podemos hacer o qué no debemos hacer para que todas las medidas que se ponen en marcha, y me consta que han sido muchas, sean eficientes y cumplan con el objetivo de que hoy no estuviésemos aquí”.



EMERGENCIA NACIONAL

La consejera de Igualdad, de su lado, ha coincidido con el primer edil de Las Pedroñeras en que el de hoy “es un día triste, es un día de dolor y es un día de rabia”, no solo por las víctimas de esta localidad sino por el resto de asesinadas que se conocieron “en pocas horas” el pasado sábado.



“Creo que es evidente que vivimos en una situación de emergencia nacional donde la violencia machista está asesinando a mujeres todos los días y creo que, como sociedad, tenemos que reaccionar. La violencia machista, lo he dicho ya muchas veces, no es una lacra. No es algo coyuntural, es algo estructural. La desigualdad entre hombres y mujeres es estructural en nuestra sociedad y la forma más dramática que tiene de manifestarse es la violencia y, en este caso, los asesinatos”.



Según Simón, “únicamente cuando acabemos con esa desigualdad estructural terminaremos con la violencia machista”, pero para ello hay que seguir “poniendo recursos” pero también trabajando “desde la pedagogía y desde la educación para tratar de cambiar, de transformar esta sociedad en una sociedad donde las mujeres y los hombres” tengan los mismos derechos.



“No es de recibo que se nos esté matando y que mientras tanto tengamos que escuchar declaraciones tan sangrantes, tan dolorosas, como que todos los recursos que se ponen a disposición para acabar con la violencia machista son un circo, que el pacto de Estado contra la violencia machista es un circo. Creo que no lo podemos tolerar y creo que es también momento de poner pie en pared ante estos discursos negacionistas de la violencia machista”, ha comentado en relación a las declaraciones realizadas este mismo lunes por el diputado de la formación verde en las Cortes, Iván Sánchez.



En su opinión, “con salvar la vida de una mujer, y os puedo asegurar que se salvan la vida de muchísimas, de miles de mujeres en nuestro país, desde luego que ese dinero está bien invertido”, ha subrayado. “Desde luego ese es el camino, el de poner más recursos, el de analizar y el de mejorar, pero nunca el de negar que esta desigualdad estructural existe y que esta desigualdad estructural está matando a mujeres y que nos afecta a todas y a cada una de nosotras”.



MOVILIZACIÓN INSTITUCIONAL Y SOCIAL

La delegada del Gobierno en Castilla-La Mancha ha trasladado el pésame a la familia y amigos de la fallecida así como a la Corporación municipal, en la persona de su alcalde y a todo el municipio y ha señalado que ante la lacra de la violencia machista “las instituciones debemos permanecer unidas y aislar a quienes niegan la violencia de género”.



Tras los casos que se han conocido este fin de semana “es fundamental que las instituciones y la sociedad civil se movilice” para erradicar la violencia machista, ha comentado Milagros Tolón, quien ha reiterado el esfuerzo del Gobierno de España, “que no va a cesar en esta lucha” comprometiendo más recursos y más políticas destinadas a la educación, a la concienciación, a la prevención y la protección de las víctimas.



“Es importante poner pie en pared y decir no a esos partidos de ultraderecha que niegan que exista la violencia machista y que además presumen de ello”, ha dicho la delegada del Gobierno, quien ha recalcado que es el momento de la unidad política e institucional para terminar con esta lacra y ha trasladado la colaboración del Gobierno de España para la repatriación de los cuerpos a Marruecos.



La secretaria general y portavoz parlamentaria del PP regional, Carolina Agudo, ha demandado más herramientas y más recursos a las administraciones públicas para que el sistema de protección de las víctimas de violencia de género “no vuelva a fallar”.



PP: “ALGO HA FALLADO”

“Es un día triste, un día negro, que nos hace pensar que queda mucho por hacer en la lucha contra la violencia machista para acabar con una lacra que se ha llevado a una mujer y a sus hijos en Castilla-La Mancha”, ha añadido, considerando que los hechos demuestran que “algo ha fallado”, ha informado el PP en nota de prensa.



Así, ha recordado que el Partido Popular siempre defiende la premisa de luchar contra la violencia de género “desde la unidad y el consenso” para acabar con esta lacra, poniendo “encima de la mesa” los recursos para luchar contra la violencia, “potenciando y reforzando el sistema de protección de las víctimas que, una vez más, ha fallado”.



En declaraciones a los medios, el colectivo feminista ‘Las Palmiras’ de Las Pedroñeras ha lamentado lo ocurrido, teniendo en cuenta que “era conocida la agresividad del asesino y existía una orden de alejamiento y una entrada en prisión que se demoró lo suficiente para llegar a este triste final”.



“Tenemos las leyes que nos protegen, pero el sistema, la premura y la voluntad política, social y judicial nos fallan con resultados terribles. Esta situación no se puede tolerar. Este fatal desenlace tiene responsables que, si bien ya no pueden hacer nada por salvar la vida de estas tres víctimas, pueden al menos poner de su parte para paliar tanto dolor causado”, han indicado, demandando a las instituciones que asuman los gastos que implica la repatriación de los tres cadáveres así como toda la burocracia que ello implica, “ayudando a su familia en todo este proceso y gestión que se suma al dolor por su pérdida”.



Al margen de este acto, distintos municipios por toda la región han celebrado minutos de silencio, convocados por la FEMP, por este y otros asesinatos machistas ocurridos en Fuengirola (Málaga) y Zafarraya (Granada), como el caso de los ayuntamientos de Valdepeñas o Ciudad Real.