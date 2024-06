El nuevo servicio de transporte urbano de Guadalajara tendrá cinco NUEVAS líneas de autobuses y la renovación completa de flota y marquesinas

El Ayuntamiento inicia la contratación del nuevo servicio de autobuses, que culminará en 2025, al tiempo que atiende casi 846.000 euros de deudas con la actual contrata, en prórroga forzosa, “por la nefasta gestión del anterior equipo de Gobierno”

REDACCION x redaccionguadanewses/9/9/19 Por

jueves 20 de junio de 2024 , 20:31h

facebook twitter google+ linkedin Comentar Imprimir Enviar

El Ayuntamiento de Guadalajara aborda ya la licitación del nuevo servicio de transporte público urbano que contará con cinco nuevas líneas de autobuses, renovación completa de la flota de vehículos y unas marquesinas más modernas que incluirán pantallas led informativas, cuyo expediente de inicio de contratación, para los próximos diez años, se abordará en la próxima Junta de Gobierno Local, que se celebra el próximo martes.



Así lo han anunciado hoy el concejal de Hacienda, Alfonso Esteban, y el concejal de Transporte, Santiago López, quienes, tras hacer una radiografía actual del transporte urbano, “en una situación crítica, con una nefasta gestión, cargado de deficiencias y deudas que hemos tenido que asumir”, han asegurado que “el nuevo servicio de transporte público será un servicio modélico, moderno y actual”.



La resolución del nuevo contrato está prevista para 2025 “por la complejidad técnica y económica del mismo”, según ha explicado el concejal de Transporte, quien ha mandado “un mensaje de tranquilidad tanto a los usuarios, como a los trabajadores, porque el nuevo servicio ya está en marcha”.



López ha avanzado algunas ideas generales de las novedades del nuevo contrato, “cuyos detalles no se pueden desvelar hasta que queden redactados los pliegos”, entre las que destacan la creación de cinco nuevas líneas, cuatro diurnas y una nocturna “que conectarán los principales nodos de la ciudad, incluido el casco histórico, y reforzarán la estructura actual complementando el servicio en los nuevos desarrollos”.



La zona del Balconcillo, “que es una demanda histórica vecinal y uno de nuestros compromisos electorales” quedará atendida por una de estas nuevas líneas, ha anunciado el concejal.



También habrá más servicio para los barrios anexionados, donde la línea de Taracena-Valdenoches, dejará de ser a la demanda y tendrá frecuencia regular.



Renovación completa de la flota de autobuses en cinco años



También se va a renovar al cien por cien toda la flota de autobuses, en los cinco primeros años del contrato, “con 17 autobuses de gas y otros 17 eléctricos, desapareciendo todos los vehículos diesel, y la construcción de unas nuevas instalaciones de base, en el polígono industrial del Henares, cerca de las naves

de brigadas municipales, trasladando el servicio que ahora se encuentra en Marchamalo”.



Se suman 7 autobuses más a la flota municipal lo que supondrá la contratación de 15 conductores más por parte de la concesionaria, y además se sustituirán todas las marquesinas, por otras más modernas con pantallas led informativas incorporadas, “desapareciendo las pantallas actuales desactualizadas que

no funcionan”, e incorporando criterios de accesibilidad en las obras de estas marquesinas.



López ha resaltado el cambio que supondrá para Guadalajara la llegada de cerca de 4.000 alumnos al nuevo campus universitario de las Cristinas, más personal docente, “por lo que el nuevo contrato incluirá una opción de tarifa de estudiantes muy reducida para el uso de los autobuses con la tarjeta XGuada, que

ya no dependerá de un convenio anula, sino que estará garantizada para los diez años”.



Por último, López ha explicado que los dos baños autolimpiables que ya están licitados, además de prestar servicio a cualquier ciudadano, atenderán la demanda de los conductores de autobuses de contar con este servicio en sus paradas técnicas, situándose uno en la cabecera de línea en Las Lomas y otro en los Manantiales.



La nueva contratación del servicio de transporte costará 5,6 millones de euros al año.



Actualización de las tarifas de autobús



La Junta de Gobierno Local también abordará la actualización de tarifas de los autobuses que se aplicarán cuando entre en funcionamiento el nuevo servicio de autobuses, “donde aplicamos un criterio de lo que necesita la ciudad y de una comparativa con otras capitales de la región, y proponemos una actualización de 15 céntimos, que supone un billete ordinario a 1,20 y un abono ordinario a 0,85 céntimos”, ha informado López, “mientras que seguirá siendo gratuito con la tarjeta XGuada, para todos los colectivos que ahora se aplica, como mayores, y donde se mantienen también las distintas bonificaciones, como la tarifa de 0,40 para estudiantes”.



“Tanto Toledo, Cuenca como Albacete tienen tarifas similares, incluso 20 céntimos por encima en Toledo”, ha apuntado López.



Casi 846.000 euros de deudas con la contrata de autobuses



Previamente a todas estas novedades el concejal de Hacienda exponía los datos de la situación actual del servicio de transportes, que se mantiene actualmente con una prórroga forzosa, pues su contrato, planteado para diez años, venció el 31 de marzo de 2023, situación que calificó como “la peor gestión municipal que nunca ha habido del transporte urbano”, explicando que se arrastran deudas por valor de 845.856 euros con la contrata del servicio de transportes, “porque el señor Rojo no hizo nada, de nada de nada, excepto dejar un agujero económico de más de 20 millones de euros”.



Esteban ha explicado que el contrato del servicio de autobuses es una licitación complicada, y para haber llegado a tiempo antes de que caducara, “quien nos precedió en el Gobierno debía haber empezado a trabajar al menos con un año y medio de antelación a su vencimiento, para que esta ciudad no se hubiera visto abocada a la situación actual”.



Las consecuencias son, según ha explicado el concejal de Hacienda, que este servicio le cuesta actualmente al Ayuntamiento de Guadalajara 600.000 euros más al año, como consecuencia del recurso de reposición que presentó la concesionaria contra el acuerdo de prórroga forzosa. Es un incremento que reclamó la empresa por las constantes averías de los vehículos, la subida salarial de los trabajadores y el incremento de precios de combustible, entre otras cuestiones, a compensar por la prórroga forzosa. “Por eso hoy, sin tener un transporte urbano mejor que hace diez años, nos cuesta 600.000 euros al año”, ha argumentado Esteban.



Pero, además, “existen 845.856 euros de deudas, en las que se incluye una reclamación por las mamparas que tuvo que instalar la empresa por el COVID en el año 2021, así como la compensación de viajeros de 2021/2022, de 131.965 euros y la del periodo 2022/2023, de 115.933 euros. Y a esto hay que añadir la facturación de noviembre de 2022, que asciende a 321.996 euros; así como las liquidaciones de los dos ejercicios 2021/2022 y 2022/2023, que ascienden a 228.020 euros y 15.104 euros, respectivamente, lo que en total suma 845.856 euros”, ha detallado el concejal de Hacienda, quien ha remarcado que, “no es normal que todo esto estuviera sin abordar, sin reconocer o sin pagar y que no estuvieran ni en marcha los expedientes”.



Esteban ha concluido recordando que el nuevo contrato, “según la estimación ya practicada, costará 1,4 millones de euros más, sobre los 600.000 que ya nos cuesta de más ahora el servicio, y que esto sumado a los casi 846.000 euros de deudas, supone un impacto presupuestario de 2 millones de euros, para que esta ciudad tenga el transporte urbano que se merece”.



“Esa es la realidad que nos hemos encontrado por un gobierno anterior irresponsable, y estamos haciendo lo que deberían haber hecho otros y no lo hicieron cuando les correspondía”, ha concluido.