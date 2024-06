Patricio pregunta si los diputados socialistas de Castilla-La Mancha van a dimitir por votar ‘Sí’ a la ley de Amnistía, como dijo su jefe Page

La viceportavoz del PP-CLM ha asegurado que “Page solo quiere lavar su conciencia” pero la realidad es que “la ley de Amnistía se ha aprobado gracias a los votos de sus parlamentarios nacionales, entre ellos dos guadalajareños: Araceli Martínez y Alberto Rojo”

REDACCION x redaccionguadanewses/9/9/19 Por

sábado 15 de junio de 2024 , 13:34h

facebook twitter google+ linkedin Comentar Imprimir Enviar

La viceportavoz del Partido Popular de Castilla-La Mancha, María Patricio, se ha referido hoy a la publicación en el BOE este martes de la ley de Amnistía, “una ley una ley inconstitucional, que rompe la igualdad entre españoles, dinamita nuestro Estado de Derecho y ataca al sistema jurídico español, solo por el interés de seguir gobernando”. Porque esa ley, ha dicho, “se ha aprobado gracias a Pedro Sánchez, al Partido Socialista, y gracias a Page y a sus parlamentarios nacionales, entre los que se encuentran los guadalajareños Alberto Rojo y Araceli Martínez”. Por eso ahora vemos “cómo Page quiere lavar su conciencia” y esta misma semana daba una entrevista en un medio de comunicación, donde “lo único que hizo fue a lo que nos tiene acostumbrados: mentir y manipular, mostrando su nula credibilidad cada vez que se pone delante de un micrófono”



“Page llego a decir que él dimitiría antes que votar a favor de la amnistía; amnistía que se ha aprobado gracias a los votos de sus parlamentarios nacionales”, ha manifestado la viceportavoz popular en la región, añadiendo que “sería bueno conocer qué opinan sus diputados de estas palabras y si van a dimitir por haber votado Sí a la amnistía, tal y como ha dicho su jefe”.



María Patricio ha subrayado que “lo de Page es puro teatro y cinismo porque no ha hecho nada para parar la amnistía siendo colaborador necesario para que saliera adelante, negándose a ir al Senado a condenarla y negándose a que en las Cortes de Castilla-La Mancha se debata sobre esta ley”. “Emiliano García Page habla mucho pero no hace nada de nada”, ha sentenciado recordando que “cuando Sánchez le necesita es el primero en acudir, fue el primero en ir a Ferraz a pedir a Sánchez que se quedara, habla de honradez y honorabilidad en la acción política, pero sigue sin denunciar la trama de corrupción económica que rodea al PSOE”. Y “desde el PP nos preguntamos a qué se debe el silencio de Page y de los dirigentes del PSOE de Castilla-La Mancha ante los casos de corrupción que acorralan a su propio partido”, ha apuntado.



Patricio ha lamentado que “en Castilla-La Mancha tengamos un presidente que únicamente se dedica a dar titulares, a engañar y manipular” pero “de lo que no tenemos ninguna duda es de que estamos ante una nueva demostración de que la política de Sánchez y Page es la misma y su única preocupación es mantenerse en el poder”. Por ello, ha finalizado, “es necesario que Emiliano García-Page deje de mentir y ejerza de una vez por todas de presidente de nuestra región, que se ponga a trabajar por las necesidades de los castellanomanchegos”.



Por último, recordó los resultados de las elecciones del pasado domingo en las que “el Partido Popular volvió a ganar y lo hizo dando una respuesta clara y contundente a las políticas de Sánchez y el PSOE”. “Nuestra región no ha sido una excepción por mucho que Page y el PSOE castellanomanchego quiera hacer ver otra cosa, la realidad es que el PP le ha ganado por 10 puntos de diferencia y el PSOE ha perdido 180.000 votos”.