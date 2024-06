En los primeros cinco meses del año se han firmado 120 convenios colectivos en Castilla-La Mancha que afectan a un total de 224.560 trabajadores/as

La subida salarial media que se ha incorporado en estos convenios es del 2,75 %.

viernes 14 de junio de 2024 , 13:00h

En los primeros cinco meses del año se han firmado 120 convenios colectivos en Castilla-La Mancha que afectan a un total de 224.560 trabajadores/as y a 32.210 empresas. Y la subida salarial media que se ha registrado en estos convenios es del 2,75 %. Se trata de la mayor subida desde 2019 en Castilla-La Mancha.



De esos 120 convenios, 5 son autonómicos (para toda la región), 29 de la provincia de Guadalajara, 25 en Toledo, 24 en Albacete, 22 en Ciudad Real, y 15 corresponden a la provincia de Cuenca.



Desde UGT CLM destacan en positivo el avance que está logrando el AENC desde su firma, habiendo conseguido que, en los convenios firmados en este año, las subidas salariales impliquen la recuperación de poder adquisitivo.



La responsable de Empleo del sindicato, Isabel Carrascosa, recuerda que hay que seguir impulsando la negociación colectiva para firmar aquellos convenios colectivos que todavía quedan pendientes en la región. Siempre teniendo en cuenta que los salarios no deben perder poder adquisitivo, si la inflación sigue disparada.



“En aquellos sectores donde hay mayor presencia sindical, estamos sacando adelante convenios colectivos con buenas condiciones, lo peor son aquellos sectores donde la representación sindical es escasa, donde no hay organización y los trabajadores/as no tienen ninguna presencia”



De la misma manera, Carrascosa, ha recordado varias materias que todavía hay que abordar e incluir en los convenios colectivos. Como es el caso de la igualdad, y la protección de los colectivos más vulnerables.



“Es fundamental abordar, mejorar y enriquecer la igualdad en los convenios colectivos, y también es vital proteger la salud de las personas trabajadoras a través de dichos convenios. Y otra de las tareas pendientes, es la de incorporar la defensa del colectivo LGTBI a través de cláusulas de protección y de igualdad”.