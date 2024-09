STE-CLM, CCOO y CSIF convocan a más de 27.000 docentes para la huelga del 11 de septiembre en Castilla-La Mancha

martes 10 de septiembre de 2024

“Hemos convocado a más de 27 000 docentes para la huelga del sector educativo el 11 de septiembre”. Así lo han anunciado los sindicatos STE-CLM, CCOO y CSIF durante la rueda de prensa que han ofrecido de valoración de inicio de curso 2024/2025. Además de exponer los retos a los que se enfrenta el profesorado en este próximo curso, han ofrecido los detalles de la concentración.



Esta huelga, que será secundada en todas las provincias de Castilla-La Mancha, busca que la administración se siente a negociar soluciones para conseguir una educación de calidad en la región. Además, habrá concentraciones esa misma mañana del 11 de septiembre a las 11:30 horas frente a las Delegaciones Provinciales de Educación, Cultura y Deportes de Toledo, Guadalajara, Cuenca y Ciudad Real, así como en el Pincho de la Feria de Albacete.



Sin embargo, la huelga no cuenta con el respaldo del vicepresidente de Castilla-La Mancha, José Luis Martínez Guijarro, tal y como él mismo ha anunciado a través de los medios de comunicación. A raíz de ello, los sindicatos han enviado una carta con la que querían mostrar su “descontento ante la situación”, ya que “no nos ha trasladado su oposición a la concentración llamando al Comité de Huelga para plantear y negociar soluciones al conflicto”.



En este sentido, los sindicatos STE-CLM, CCOO y CSIF, que representan al 60 % del profesorado, han hecho hincapié en que las dificultades que arrastra el profesorado desde años atrás se reflejan en el último informe PISA, en el que se informa de que “Castilla-La Mancha ha caído en los últimos puestos”, han matizado.



Desde las organizaciones sindicales piden la revisión de los recortes efectuados en la era de Cospedal, como son la bajada de horas lectivas a 18 horas en Enseñanzas Medias y 23 h en Primaria, disminución de ratios en las aulas, apoyos en Infantil, cobro del verano de los interinos, etcétera. También han añadido que “el profesorado además de dar clase tiene que preparar informes, proyectos, materiales didácticos, realizar registros y adaptar la enseñanza para impulsar la inclusión educativa. Todo esto a un coste cero”.



En esta línea, STE-CLM, CCOO y CSIF han subrayado que la burocratización de la labor docente conlleva que el profesorado no pueda dedicarse en su totalidad al alumnado. Una situación que califican de “insostenible” y que “cada vez merma más al profesorado”.



Además, “la amenaza que supone la grave caída de la natalidad se traduce en cierres de colegios y en una reducción de la plantilla en centros públicos, por lo que esperamos que no sea el personal docente del modelo público quien asuma todas las consecuencias de la caída de la natalidad”, han añadido.



“Destinar 12.000 millones a la Consejería de Educación en los presupuestos de Castilla-La Mancha no soluciona las problemáticas que vive el profesorado”, han asegurado. Por ello, los sindicatos han finalizado la rueda de prensa exigiendo “una negociación colectiva real sobre las condiciones laborales del profesorado para que puedan empezar el curso sin retos pendientes a los que enfrentarse”.