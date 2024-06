Cuando nadie los ve

jueves 13 de junio de 2024 , 12:50h

El domingo se votaron las candidaturas al Parlamento Europeo, unas elecciones mucho más importantes de lo que la mayoría de los españoles cree. El 53% de las leyes aprobadas en España en los últimos cinco años tienen su origen en Bruselas. Lo que se decide en Europa tiene un efecto inmediato y directo en el campo, la industria y los hogares españoles debido a que las directrices y normativas aprobadas por la Comisión Europea obligatoriamente han de implementarse en las leyes y normativas nacionales.



Nadie puede negar que la incorporación de España a la Unión Europea ha traído grandes beneficios. Pero en VOX tenemos claro que el rumbo de la UE en los últimos años ha producido perjuicios a amplios sectores de nuestra sociedad, especialmente nuestro campo e industria.



VOX es el partido más europeísta de todos los que se presentaron a las elecciones del pasado 9 de junio. Creemos en una Europa de naciones fuertes y soberanas que sepa dar a cada país lo que necesita, y sirva de instrumento para hacer crecer a los estados miembros frente a terceros países.



En estas elecciones VOX ha duplicado el número de eurodiputados obtenidos en 2019, subiendo de 3 a 6. Pasando de ser la quinta fuerza a la tercera tanto a nivel nacional como en nuestra provincia. VOX seguirá siendo el único partido que defienda en Europa los intereses reales de los guadalajareños y no los de las élites europeas que guían al bipartidismo. En los último cinco años ya dimos la batalla por nuestra lavanda y por apoyar a los ganaderos frente al lobo. Somos el único partido español que se opone con hechos y firmeza a la Agenda 2030, y a su fatídico Pacto Verde impulsado por populares y socialistas que tanto daño está haciendo a nuestro campo.



En esta campaña desde VOX hemos afirmado que PP y PSOE han votado lo mismo el 89 % de las veces en Bruselas. Son coalición y no teníamos ninguna duda de que lo iban a seguir siendo. Hacen el teatrillo de enfrentarse en los medios, y luego se dan la mano cuando piensan que nadie los ve. La popular Úrsula Von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea y jefa de Núñez Feijoó, y su vicepresidente, el socialista Timmermans, superior a la par que títere de Pedro Sánchez, llevan cinco años de matrimonio de coveniencia en Europa.



La misma noche electoral, y cuarenta minutos antes de conocerse los resultados, Von der Leyen ya anunció que reeditaría el pacto de populares y socialistas. Todo basado en el supuesto temor a una extrema derecha, que solo existe en sus mentes perversas. La realidad es que somos los conservadores y reformistas europeos. Los únicos que defendemos todo aquello a lo que los populares renunciaron hace más de una década para perseguir la aceptación de quiénes jamás les van a votar. Franceses o italianos ya se han dado cuenta, esperemos que cuando España se dé cuenta no estemos en una situación irreversible.



Aquellos votantes del PP que se creyeron la campaña de Núñez Feijoó, Paco Núñez y Lucas Castillo de que votarles a ellos, era votar echar a Sánchez, estarán estupefactos. Pedro Sánchez será uno de los dos representantes socialistas en las negociaciones con sus homólogos del Partido Popular Europeo para repartirse los eurocargos entre los dos partidos.



Casualmente siempre que van a tocar pelo, PP y PSOE tardan segundos en ponerse de acuerdo. También lo estamos viviendo en nuestra región con el acuerdo para aumentar el gasto en propaganda electoral, de un millón y medio de euros a cerca de tres. Y la última ocurrencia, una paguita a los ex altos cargos regionales cuando son cesados. Afecta a 173 altos cargos de la Junta y supondrá 15 millones de euros a nuestros bolsillos.



El único voto útil en defensa del campo, la industria, las familias y nuestra identidad es y seguirá siendo, el voto a VOX. Una vez más se demuestra que frente a la partitocracia del PPSOE, sólo queda VOX.



Tribuna abierta de José Luis Arcángel,

portavoz de VOX en la Diputación de Guadalajara