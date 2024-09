De dinosaurios y demonios

A pesar de la demonización de VOX por parte de los principales medios de comunicación en España, y a pesar también del cordón sanitario que imponen los demás partidos del espectro político, cuando los españoles nos levantamos cada mañana, vemos con resignación que el dinosaurio de la inmigración ilegal todavía sigue ahí, en nuestras vidas.



La creciente violación de las fronteras españolas trasciende el campo de las ideologías hasta convertirse en fenómeno real, preocupante, yo diría incluso que vital y palpable que influye e influirá en el futuro de nuestro país.



Desde que el Partido por la Libertad (PVV), dirigido por Geer Wilders, obtuviera la victoria en Holanda, Europa se ha puesto en marcha, como un viejo tren renovado, en contra de la inmigración ilegal.



En Francia, el partido Agrupación Nacional consiguió una histórica victoria en la primera vuelta de las elecciones parlamentarias que se celebraron el 30 de junio de este año. Dicho partido, dirigido por Marine Le Pen, nunca había ganado la primera vuelta de unas elecciones parlamentarias, sumándose así a uno de los vagones del tren europeo.



De igual manera, Alternativa para Alemania (AfD) acaba de ganar este domingo las elecciones en Turingia, quedando como segunda fuerza política en Sajonia.



Como dato curioso, existe un hilo común que une los vagones de todos estos partidos con VOX: La lucha frontal contra la inmigración ilegal.



En España, el Partido Popular, a la hora de enfrentar el problema, un día se levanta diciendo que hay que legalizar a 500.000 ilegales, y otro día opina, imitando a VOX, que hay que cerrar nuestras fronteras y controlar la inmigración.



El Gobierno, con un presidente mentiroso al mando (del que ya dudo incluso que se llame Pedro Sánchez, y no Pedro Nicolás Maduro) un día sí y otro también cambia de opinión, usando un tema tan delicado como la inmigración ilegal para hacer propaganda con su acostumbrada falacia, y engañar al pueblo.



El único partido coherente con sus principios, en este tema delicadísimo, y también con su programa electoral, es VOX. Dudo mucho que el PP o el PSOE renuncien al poder en cinco comunidades autónomas por ser fiel a sus principios. Para estos partidos lo único que posee valor real es el poder político.



VOX no engaña ni engañará al pueblo ni a sus militantes, como sí lo han hecho y lo hacen siempre el Partido Popular y el PSOE. Por una sencilla razón: VOX no cambia de piel como la serpiente o como Satanás, a pesar de que lo demonicen los medios principales del país.



Con el paso del tiempo, como ha pasado ya en otros países de Europa, los votantes comprenderán que VOX no los ha engañado nunca, a pesar de la propaganda de los principales medios de difusión masiva y a pesar del cordón sanitario que imponen las demás fuerzas políticas.



Mientras el dinosaurio de la inmigración ilegal siga ahí, presente en nuestras vidas, VOX seguirá defendiendo, hasta sus últimas consecuencias, a los españoles y a España.



Nunca olviden esta frase: El demonio en realidad son los otros, no VOX.



Tribuna abierta de Víctor Morejón, vicepresidente de VOX Guadalajara