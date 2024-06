La 1ª Marcha Solidaria Down Guadalajara se celebra el 15 de junio “entre todos”

Partirá del parque de la Concordia con un recorrido de 3,21 kilómetros, por la trisomía 21 origen del síndrome de Down, y es una marcha no competitiva para todos los públicos, con la que colabora el Ayuntamiento de Guadalajara, que acabará con fiesta y paella.

lunes 03 de junio de 2024 , 21:27h

Asociación para el Síndrome de Down de Guadalajara se ha lanzado a la organización de la 1ª Marcha Solidaria Down Guadalajara, que se celebra el próximo 15 de junio, una marcha no competitiva y para todos los públicos en la que esperan la participación de toda la ciudadanía, de hecho, su lema es “entre todos”.



El concejal de Participación Ciudadana, Roberto Narro, ha presentado junto Ángel Malo, miembro de la asociación; Nines y David, usuarios y Araceli y Sonia, familiares; este evento deportivo y solidario, que nace con vocación de ser cita fija en el calendario para los próximos años y con la que colabora el Ayuntamiento de Guadalajara.



Narro ha agradecido la tarea que Down Guadalajara realiza de inclusión social y laboral de las personas con síndrome de Down y apoyo a sus familias, y animaba a toda Guadalajara a volcarse con esta propuesta “y demostrar que Guadalajara es una ciudad diversa y una ciudad comprometida con la inclusión y con estos chavales del Down que son capaces de hacer todo lo que se propongan”.



Ángel Malo ha recordado que la Asociación Down Guadalajara, que se fundó en 1992 tiene actualmente tiene 55 usuarios en Guadalajara, entre la capital y la provincia “que son chicos con otras capacidades diferentes, pidiendo las mismas oportunidades”.



“Esperamos que sea la primera de muchas, muchas marchas, donde además de visibilizar a las personas con síndrome de Down, hay un fin solidario y pretendemos recaudar fondos para impulsar dos proyectos muy importantes, los pisos tutelados donde los chicos pueden alcanzar su vida independiente y el programa de empleo”, ha explicado Malo.



Así en la marcha se plantean dos cuotas de inscripción de 10 euros (con camiseta) y de 15 euros (con camiseta y paella), inscripciones que pueden realizarse en la sede la Asociación Down, ubicada en la calle Tomás Camarillo, hasta el 11 de junio (de martes a jueves y de 11 a 13,30 h y los miércoles de 18 a 20 h) y también a través del código QR de la cartelería difundida en redes y web.



“Va a ser un día de fiesta completo, también con música y paella” ha insistido Malo, con el que queremos dar visibilidad y avanzar en la normalización de a las personas con Síndrome de Down, y normalizar es la palabra mágica, desde el primer día, porque cuando nace un niño con Síndrome de Down las familias sienten que su mundo se viene abajo y es muy importante transmitirles que van a ser felices”, ha explicado el responsable de la Asociación, detallando otros servicios que prestan, como actividades lúdicas como ir al cine o a una discoteca, programas para integración de lenguaje y apoyo escolar, habilidades sociales y otros.



“Invito a todo el mundo a la Marcha Down Guadalajara el próximo 15 en la Concordia, no faltéis”, ha concluido Nines, una de las usuarias de Down Guadalajara y gran deportista, con la mejor de sus sonrisas y que ha aprovechado la ocasión para reivindicar, “que quiero trabajar”.