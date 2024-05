Feijóo a Sánchez: "Usted lo sabía todo y lo tapó"

REDACCION x redaccionguadanewses/9/9/19 Por

miércoles 29 de mayo de 2024 , 13:00h

facebook twitter google+ linkedin Comentar Imprimir Enviar

"Usted no se fue a reflexionar, se fue a preparar su defensa", Alberto Núñez-Feijóo, líder del Partido Popular, ha acusado a Pedro Sánchez, presidente del gobierno, de mentir a los españoles porque ya conocía que su mujer, Begoña Gómez, estaba siendo investigada por presunta corrupción cuando anunció que se tomaba cinco días para reflexionar sobre su posible continuidad al frente del gobierno.



"Usted lo sabía todo y lo tapó", le ha espetado Feijóo a Sánchez en la sesión de control al gobierno celebrada este miércoles en el Congreso de los Diputados. “La Moncloa está investigada por corrupción”. "Haga lo que debe hacer y acabe con esto", ha exclamado el líder de la oposición, que también ha denunciado el caso Koldo y ha hablado de amaños en contratos públicos.



Por su parte, el presidente del Gobierno ha acusado a Feijóo de estar “chapoteando en el fango” y ha asegurado que no le quebrarán pese a su ”política de oposición” diseñada por ”la ultraderecha”.



En la sesión de control al Gobierno en el Congreso, ambos líderes han protagonizado este choque después de que ayer trascendiera que la mujer del presidente del Gobierno figura en el sumario de su causa como investigada desde el pasado 24 de abril, mismo día en el que Sánchez publicó su “carta a la ciudadanía”.



Las sospechas se centran en dos cartas de recomendación que firmó en favor del empresario Carlos Barrabés, quien recibió adjudicaciones por importe de 25 millones de euros entre 2015 y 2024 repartidos en un total de 28 contratos adjudicados por Red.es, el Ayuntamiento de Madrid, Renfe o el Consejo Superior de Deportes, entre otros.



“Como le dije cuando se destapó la trama ‘Koldo’, usted lo sabía y lo tapó”, arrancó Feijóo, quien denunció así que Sánchez ha ocultado la situación procesal de su esposa durante el último mes. Y se preguntó si “toda la prensa” española, la Audiencia Nacional, los Juzgados de Plaza Castilla y la Fiscalía Europea son “fango”. “La Moncloa está investigada por corrupción. Haga lo que debe de hacer, acabe con esto. No se puede seguir así”, declaró.



Sánchez, por su parte, deploró “para lo que ha quedado” Feijóo. “Usted podrá seguir chapoteando en el fango, que nosotros vamos a seguir gobernando”. Asimismo, le preguntó a Feijóo por su opinión sobre la foto del presidente de Vox, Santiago Abascal, con el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, y auguró que el PP y “sus socios de la ultraderecha volverán a perder” en las elecciones europeas del próximo 9 de junio.