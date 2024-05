Guadalajara celebra su primera Feria del Empleo de la mano de Cruz Roja

La alcaldesa de Guadalajara, Ana Guarinos, ha inaugurado este evento que se celebra en el vestíbulo del teatro Buero Vallejo, en el que participan más de 20 empresas con un centenar de ofertas de empleo y que ha recibido a más de 400 personas en búsqueda de empleo.

REDACCION x redaccionguadanewses/9/9/19 Por

viernes 24 de mayo de 2024 , 19:08h

“Quiero felicitar a Cruz Roja por esta iniciativa, que va a permitir conectar a las personas en búsqueda activa de empleo con las empresas, y agradecer su dedicación y la de sus técnicos y voluntarios para hacerlo posible, así como la presencia de las más de veinte empresas que llegáis a esta primera Feria del Empleo con un centenar de ofertas de trabajo”.



Con estas palabras inauguraba la alcaldesa de Guadalajara, Ana Guarinos, junto a Gustavo García Rioja, responsable de empleo en Cruz Roja Guadalajara, la primera Feria del Empleo la I Feria de Empleo de Guadalajara, que se celebra hoy en el vestíbulo del teatro Buero Vallejo, donde se han superado todas las previsiones, recibiendo a más de 400 personas en búsqueda de empleo, donde había inicialmente 200 inscritos.



“Esta Feria del Empleo ha generado muchas expectativas y es una oportunidad para muchas personas y también para las empresas”, ha señalado la alcaldesa, quien ha destacado también, la vocación de ayudar a las personas que tiene Cruz Roja, “que lo hace muy bien, y no hay mejor modo de ayudar a las personas que facilitando su empleo, para que recuperen su sentimiento de ser útiles y su autonomía, más aún cuando no todas las personas tienen las mismas oportunidades”.



Guarinos ha puesto en valor el alto grado de inserción laboral que consigue Cruz Roja con sus planes de empleo, acompañamiento y formación laboral, “que es de un 43%, lo que significa que son prácticamente la mitad de quienes reciben sus programas los que se integran en el mercado laboral”.



“En la ciudad de Guadalajara los datos de empleo nos indican que hay un 11,59% de desempleados, el porcentaje puede parecer poco, pero es mucho, pues significa que hay más de 4.000 personas en Guadalajara sin empleo y en el momento que exista una sola persona que quiera acceder al mercado laboral y no pueda, es un motivo de preocupación para el Ayuntamiento de Guadalajara”, ha proseguido Guarinos.



“Hay que ser conscientes que no son cifras, son personas las que están desempleadas, por deseo que esta sea una feria del Empleo muy provechosa para todos y llena de oportunidades”, ha concluido la alcaldesa.



Tras la inauguración, Guarinos, acompañada por el concejal de Igualdad, Roberto Narro y la concejal de Servicios Sociales, Eva Henche, ha visitado cada uno de los estands de las empresas participantes y agencias de colocación que ofertaban los distintos puestos de trabajo y que han ido atendiendo a los candidatos que presentaban su curriculum.



También ha conversado con los técnicos de Cruz Roja que han desarrollado distintas actividades paralelas para potenciar habilidades y competencias en la búsqueda de empleo.