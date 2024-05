El gobierno socialista de Horche vota a favor de establecer el nuevo impuesto del agua aprobado por Page

El Grupo Popular en el Ayuntamiento de Horche presentó una propuesta para que el Pleno se manifestara en contra de este “impuestazo” que “no es obligatorio” y que “solo busca el afán recaudatorio”

REDACCION x redaccionguadanewses/9/9/19 Por

jueves 02 de mayo de 2024 , 20:04h

facebook twitter google+ linkedin Comentar Imprimir Enviar

El gobierno socialista en el Ayuntamiento de Horche, con su alcalde Manuel Salvador a la cabeza, ha votado en contra de la propuesta planteada por el Grupo Popular para que el Pleno rechazara el canon del agua, el nuevo impuesto aprobado por el Gobierno regional de Emiliano García-Page. Ocurrió en la última sesión plenaria celebrada este mismo martes, donde el portavoz del PP, Alberto Ruiz, defendió una moción para que el Consistorio horchano se mostrara a favor de derogar este “impuestazo” que, según explicó Ruiz, “no es obligatorio y solo tiene un afán recaudatorio”. Sobre la obligatoriedad de este impuesto a la que el alcalde de Horche hacía referencia explícita en nota de prensa afirmando que “es una obligación europea”, el portavoz del PP ha explicado que “esto no es cierto” porque “de ser así como dice el alcalde, este impuesto se tendría que haber aprobado hace ya 24 años”; toda vez que la Directiva Marco del Agua data del año 2000. Por lo tanto, el representante popular ha pedido al máximo responsable del Ayuntamiento “que se informe antes de utilizar argumentos que carecen de rigor”.



Lo cierto es que todos los concejales del PSOE votaron a favor de este impuesto que es lo mismo que mostrarse a favor de que se grave a los ayuntamientos “que no solo van a tener que pagar por los consumos municipales, sino también por las pérdidas de agua en las redes y el incremento del precio de los consumos municipales destinados a parques, jardines y otros servicios como instalaciones deportivas” y cuyo coste “tendrá que ser repercutido en los vecinos”.



Con lo cual, tampoco es de recibo que el alcalde diga que la propuesta del Grupo Popular es “improcedente” o que “el Ayuntamiento no tiene competencias en esta materia”; algo “totalmente fuera de lugar y que falta a la verdad, pues no tiene competencias pero sí nos afecta directamente, por lo que no es propio de un alcalde al que se le presupone responsabilidad y sentido común en sus manifestaciones públicas”.



Por otro lado, el portavoz del Grupo Popular se ha referido al argumento del Sr. Salvador relativo a que “hay comunidades que ya lo están aplicando” –este impuesto al agua-, pero “se le olvida decir que hay también comunidades que no lo están aplicando como, por ejemplo, la Comunidad de Madrid” donde este impuesto no existe, ha apuntado Alberto Ruiz incidiendo que, en cualquier caso, “aquí lo que nos preocupa es lo que afecte a Horche y a los vecinos de Horche”.



Contenido de la moción del PP



La moción del Partido Popular se basaba en solicitar, entre otros puntos, a los grupos parlamentarios de las Cortes de Castilla- La Mancha que lleven a cabo cuantas medias sean oportunas para proceder a la derogación definitiva del llamado canon medioambiental (DMA), mediante las oportunas iniciativas legislativas. Del mismo modo, en los acuerdos se incluía solicitar al Gobierno de Castilla-La Mancha la retirada del proyecto de Ley de Acompañamiento a la ley de Presupuestos Generales de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha para 2024, de todos aquellos preceptos que restablecen o imponen de nuevo el canon medioambiental (DMA).



Por todo ello, los concejales del Partido Popular se han reafirmado en que este impuesto supone “una nueva carga tributaria” pretendiendo solamente “aumentar la carga fiscal sobre los ciudadanos, no sólo incrementando el tipo de gravamen de los cánones existentes, sino creando un nuevo impuesto que se cobrará indiscriminadamente a todos los ciudadanos, con independencia de que el Gobierno de Castilla-La Mancha, que es quien lo impone y lo va a cobrar, abastezca o no, y depure o no sus aguas”.



Desde el PP lamentan que el alcalde de Horche “se pliegue a los intereses de su partido en detrimento de la defensa de sus vecinos” y le piden que “piense en Horche y lo ponga siempre por delante de otras prioridades que le pudieran surgir, por el bien de todos nuestros vecinos”.