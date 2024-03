Miguel Óscar Aparicio, investido alcalde de Azuqueca

Ha obtenido 11 votos, mayoría absoluta, y encabezará el gobierno de coalición conformado por PSOE e IU

lunes 04 de marzo de 2024 , 21:06h

El Pleno del Ayuntamiento de Azuqueca ha investido como nuevo alcalde de Azuqueca de Henares a Miguel Óscar Aparicio, en sustitución de José Luis Blanco, cuya renuncia al cargo se formalizaba en la jornada de ayer, 3 de marzo. Su candidatura ha obtenido 11 votos, por lo que encabezará el gobierno con mayoría absoluta. Horas antes del Pleno, se anunciaba el pacto de gobierno entre PSOE e IU que da continuidad al mandato y que ha garantizado la elección de Aparicio.



En su primera intervención como alcalde, Miguel Óscar Aparicio se ha referido a los ocho meses que han transcurrido desde las elecciones municipales y en los que él ha sido concejal del equipo de gobierno. "En estos más de ocho meses y medio, he aprendido de gestión política más que en los años anteriores", ha asegurado. "Has sido un buen alcalde para Azuqueca y sólo espero ser merecedor de este bastón de mando", ha dicho, dirigiéndose a su predecesor, José Luis Blanco, de quien ha asegurado que es "un gran formador de concejales". También se ha referido a los alcaldes Florentino García Bonilla, José Luis Moraga y Pablo Bellido. "Me uno al club", ha señalado.



El nuevo regidor ha agradecido el apoyo prestado por su padre y su pareja y, emocionado, ha recordado a sus familiares fallecidos, entre ellos, su madre. Aparicio asegurado que asume el cargo de alcalde "con una enorme ilusión" , con "satisfacción" y "cargado de responsabilidad" y ha reivindicado "el servicio público como la mejor manera de transformar la sociedad y de hacerla más igualitaria".



Miguel Óscar Aparicio ha mostrado su acuerdo con las políticas sociales, de vivienda, cultura, infraestructuras que el gobierno de Emiliano García Page está aplicando en la región" y ha mostrado su disposición a trabajar de manera conjunta con el gobierno regional, de España y de la provincia de Guadalajara. "Van a encontrar en mí y en mi equipo a un aliado para sacar adelante sus políticas, pero también a unos perseverantes y exigentes demandantes de inversiones para Azuqueca", ha advertido.



También ha asegurado que "el diálogo y la búsqueda de consenso" estarán entre sus prioridades. "Ningún avance es posible sin colaboración, cooperación y consenso", ha dicho dirigiéndose a los grupos de la oposición. Asímismo se ha comprometido a escuchar y ha pedido a los vecinos y vecinas que trasladen información al Ayuntamiento de primera mano. El primer edil ha destacado el empeño y capacidad de trabajo de los concejales del Gobierno municipal.



Durante su intervención, se ha referido al pacto de investidura y coalición suscrito entre el PSOE e IU y ha destacado que, entre sus 14 puntos, se incluye la elaboración de una auditoría interna, la creación del consejo sectorial de Seguridad, la dinamización del proceso para incrementar la plantilla de Policía Local y la creación de una comisión de seguimiento del propio pacto.



Aparicio ha reivindicado las políticas municipales de apoyo a la formación y a la educación. "Nos diferencian de muchos de los municipios de nuestro entorno y van a seguir siendo prioritarias".



También ha anunciado que seguirá trabajando para que el deporte y la educación sigan siendo "las mejores herramientas de cohesión en Azuqueca", al tiempo que se ha referido con orgullo al "tejido social". "Nos diferencia, nos hacer ser una sociedad admirada e imitada: ese Modelo Azuqueca que nos hace únicos". Tras desempeñar durante este mandado el cargo de concejal de Cohesión Social, se ha referido a las asociaciones y organizaciones que trabajan en favor de los colectivos más vulnerables. "Seguís contando con nuestro apoyo; gracias por vuestra labor".



No han faltado al referencias en el discurso de investidura del nuevo alcalde a las empresas. "Esos vecinos del polígono, que son nuestro particular patrimonio y que tan integrados están en nuestra ciudad", ha señaldo y les ha ofrecido su apoyo "para lo que suponga progreso en la ciudad".



"No crecemos cuando las cosas se vuelven fáciles; lo hacemos cuando afrontamos nuevos desafíos", ha señalado, de cara al reto que asume y ha mostrado su confianza en que su paso por la alcaldía de Azuqueca le ayudará a ser mejor de lo que es.



Apoyo de IU

María José Pérez, la portavoz de IU, ha explicado que ante la situación "sobrevenida", se inicia una nueva etapa en la que ha asegurado que su formación seguirá trabajando para que se cumplan los los objetivos de su programa en materia de seguridad, vivienda, lucha contra la ocupación, medidas sociales, atención a los más vulnerables, defensa de los derechos sociales, apoyo a los comercios, a los servicios públicos, a la economía sostenible y al medio ambiente. "No nos defraude", ha dicho Pérez al nuevo alcalde, al que ha pedido lealtad, al tiempo que ha comprometido su confianza. "Haga lo imposible para que las medidas pactadas se cumplan, en beneficio de la ciudadanía de Azuqueca", ha reclamado a Aparicio.



Críticas de la oposición

Desde la oposición, tanto el portavoz de Vox como el del PP han criticado la marcha de Blanco y la renovación del pacto de gobierno entre PSOE e IU. Miguel Ángel Flores, desde Vox, ha anunciado que desde su grupo seguirán trabajando para que las políticas que se adopten sean las mejores para Azuqueca. Por su parte, Mane Corral, portavoz del PP ha ofrecido su apoyo "total y absoluto para lo que sea bueno para Azuqueca", pero se ha mostrado contrario a que el nuevo alcalde haga seguidismo de las políticas marcadas desde otras instituciones.



David Pinillos, portavoz del grupo del PSOE, ha asegurado que el gobierno "trabajará con rigor y compromiso", ha anunciado su disposición a alcanzar acuerdos con la oposición y se ha comprometido a defender los intereses de Azuqueca. "Si hay que poner pie contra pared, se hará. Como se ha hecho siempre". Pinillos ha reivindicado en su intervención del trabajo y la dedicación de José Luis Blanco para mejorar Azuqueca.



Renuncia de Blanco

Durante la sesión, se ha dado conocimiento también de la anunciada renuncia como concejal de José Luis Blanco que desde este martes, 5 de marzo, se incorpora a Renfe como director general de Relaciones Institucionales.



Al Pleno han asistido el presidente de las Cortes de CLM, Pablo Bellido; la consejera de Bienestar Social, Bárbara García; el presidente de la Diputación de Guadalajara, José Luis Vega; la Subdelegada del Gobierno, Mercedes Gómez; el delegado de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha en Guadalajar, José Luis Escudero y también concejales de anteriores corporaciones municipales de Azuqueca.