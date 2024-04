Villanueva de la Torre acoge este sábado un original concierto con un viaje musical desde el Barroco hasta los éxitos del pop-rock internacional

El espectáculo, que lleva por título ‘Música en primavera: de Vivaldi a Queen pasando por los Beatles’, dará comienzo a las 20 horas en el salón de actos del Ayuntamiento, con entrada libre

lunes 22 de abril de 2024

El Ayuntamiento de Villanueva de la Torre ha programado un original y ecléctico concierto para este sábado, en concreto el espectáculo ‘Música en primavera: de Vivaldi a Queen pasando por los Beatles’. El concierto, que correrá a cargo de la Orquesta de Cámara Orfeo, tendrá lugar a partir de las 20 horas en el salón de actos del Ayuntamiento, con entrada libre hasta completar aforo.



En este insólito e inusual concierto se realizará un viaje musical desde la música del Barroco hasta los grandes éxitos del pop-rock internacional, pasando por una selección de la música del legendario grupo los Beatles. Se trata de una apuesta innovadora donde el público podrá escuchar la belleza de la música barroca de compositores como Johann Sebastian Bach o Antonio Vivaldi, por ejemplo; y después disfrutará con una selección de canciones legendarias de los Beatles (‘Let it be’, ‘All you need is love’, ‘Yesterday’ o ‘Help’, por citar solo algunas). Finalmente la orquesta interpretará unas versiones rompedoras de varios de los éxitos del pop-rock internacional de grupos como Queen, Michael Jackson o Coldplay.



‘Música en primavera: de Vivaldi a Queen pasando por los Beatles’ correrá a cargo de la Orquesta de Cámara Orfeo. La formación, con sede en Ciudad Real, está compuesta por profesores de diferentes conservatorios y orquestas del país. Fue fundada en 1995 por Manuel Briega, su actual concertino-director. Desde su fundación ha realizado conciertos dentro y fuera de nuestra geografía.



El espectáculo está dentro de la programación de la Red de Artes Escénicas y Musicales de Castilla-La Mancha, de la que forma parte el Ayuntamiento de Villanueva de la Torre como entidad programadora, y forma parte de la oferta cultural primaveral del Consistorio.