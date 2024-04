El Supremo cita como investigado a Puigdemont por presuntos delitos de terrorismo

lunes 08 de abril de 2024

La magistrada del Tribunal Supremo (TS) Susana Polo ha citado como investigado al expresidente catalán y eurodiputado de Junts Carles Puigdemont para que entre el 17 y el 21 de junio declare de forma voluntaria y vía videoconferencia en la causa abierta por presuntos delitos de terrorismo en el denominado 'caso Tsunami Democràtic'.



En un auto dictado este mismo lunes, la juez ha convocado también al diputado del Parlament de Cataluña Ruben Wagensberg para que comparezca en los mismos términos en el procedimiento que ahora se sigue en el Supremo, después de que el pasado febrero asumiera la competencia sobre los hechos relativos a ambos dirigentes a petición del juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón, que continúa investigando a otra decena de personas por los disturbios atribuidos a la plataforma independentista.



Se trata de la primera diligencia que ordena Polo desde que recibiera el encargo de instruir la causa de 'Tsunami Democràtic'. Cabe recordar que el asunto está en manos del Supremo toda vez que Puigdemont y Wagensberg gozan de la condición de aforados --uno por ser eurodiputado y otro por ser diputado del Parlament pero al investigarse hechos cometidos fuera de Cataluña--.



En el marco de la citación, la juez ha cursado una orden europea de investigación (OEI) y/o comisión rogatoria internacional a través de EUROJUST para que se averigüe el paradero y domicilio de ambos investigados para poder celebrar sus respectivas declaraciones.



Según precisa la magistrada, las videoconferencias se han fijado inicialmente para el periodo entre el 17 y 21 de junio. La fecha exacta, sin embargo, se señalará con posterioridad, de común acuerdo entre el Estado requirente y el requerido.



Así las cosas, puede darse la situación de que para entonces la ley de amnistía ya haya entrado en vigor, toda vez que el Senado tiene hasta mediados de mayo para tramitarla y aprobarla de manera definitiva o devolverla al Congreso de los Diputados.



PENDIENTE DE LA AMNISTIA Y LAS ELECCIONES



En caso de que no comparezca a la llamada de Polo, la magistrada tendría que pedir un suplicatorio, pero como la citación está prevista para junio todo depende de las elecciones catalanas --previstas para el 12 de mayo-- y de las elecciones europeas --fijadas para el 9 de junio--. Puigdemont ya ha anunciado su candidatura como 'número uno' de Junts a los comicios en Cataluña para volver a presidir la Generalitat.



Cabe recordar que en este momento el eurodiputado de Junts mantiene su inmunidad aún cuando el pasado julio el Tribunal General de la Unión Europea (TGUE) se la retiró; ello porque al haberse presentado recurso por la defensa de Puigdemont, la decisión aún no es firme. De hecho, el juez instructor del 'procés', Pablo Llarena, permanece a la espera de que se resuelva el asunto para decidir si reactiva o no la orden europea de detención que pesaba sobre él.



Las fuentes consultadas señalan, sin embargo, que lo que decida la justicia europea sobre este extremo solo tendría efectos en el procedimiento que instruye Llarena relativo al 'procés' y no a la causa que instruye Polo sobre 'Tsunami Democràtic'.



Cabe recordar que Llarena utilizó sin éxito la fórmula de la declaración voluntaria en el procedimiento relativo al proceso independentista catalán y el referéndum ilegal del 1-O en el que el 'expresident' está procesado en rebeldía. Este caso, sin embargo, es diferente al que ahora instruye Polo, porque en esta ocasión solo se ha abierto causa penal contra Puigdemont, no se le ha declarado en rebeldía aún.