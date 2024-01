Comienza la campaña especial de control y vigilancia del transporte escolar puesta en marcha por la DGT en la provincia de Toledo

domingo 21 de enero de 2024 , 12:47h

En el entorno del autobús:

Si se va andando:

El lunes 22 de enero arranca una nueva campaña especial de vigilancia de la Dirección General de Tráfico que durará hasta el próximo viernes 26 de enero y que, en esta ocasión, pondrá el foco en controlar la seguridad de los vehículos de transporte escolar, que traslada a uno de los colectivos más vulnerables de la sociedad como son los menores.En la provincia de Toledo cada día se ponen en marcha más de 350 rutas para desplazar a más de 10.000 escolares a sus centros educativos, y a lo largo del curso 9 de cada 10 estudiantes lo usan para realizar excursiones o actividades deportivas. Aunque las tasas de accidentalidad son mínimas, demostrando que se trata de un sector seguro, es necesario continuar garantizando esa seguridad.En cifras de noviembre de 2023, el parque activo de autobuses en nuestra provincia ascendía a 705 vehículos, de los cuales 389 son autobuses, aproximadamente el 55%, tienen más de 50 plazas.Durante la campaña los agentes en carretera verificarán que las condiciones técnicas y los elementos de seguridad del vehículo son los que exige la normativa, así como los requisitos especiales que debe cumplir el propio conductor.El cumplimiento de las normas a las que está sometido el transporte escolar condiciona en muchos casos la seguridad de sus pequeños pasajeros, por lo que es responsabilidad de todos exigir que estas se cumplan. A pesar de que este tipo de campañas juegan un papel crucial en la seguridad de este tipo de transporte, también es fundamental la colaboración de los centros educativos y las asociaciones de padres que se encargan de contratar las rutas.Conviene recordar que, desde el 20 de octubre de 2007, los autobuses que se matriculan deben llevar obligatoriamente instalados sistemas de retención, ya que el cinturón de seguridad es útil en cualquier trayecto, ya sea corto o largo, urbano o interurbano.Además, dado que las colisiones laterales y los alcances suponen el 40% de los siniestros de este tipo de vehículos, desde 2013, todos los nuevos vehículos deben contar también con un sistema de frenado de emergencia que se active automáticamente cuando detecta la posibilidad de una colisión.Tanto los agentes de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil como las policías locales de Yepes, Toledo, Recas, Villacañas y Ocaña, que hasta el momento son los que han comunicado su adhesión a la campaña, intensificarán las inspecciones sobre los vehículos de transporte escolar en sus respectivos ámbitos de competencia, comprobando que las autorizaciones y documentos que deben tener son los correctos para la prestación del servicio.La velocidad inadecuada y las distracciones son las principales causas de los accidentes en los que están implicados este tipo de vehículos, por lo que se controlará especialmente que se circula a la velocidad permitida y que no se hace uso del teléfono móvil u otros aparatos que supongan distracción. También se realizarán controles de alcohol y otras drogas entre los conductores.Además, debido a la importancia anteriormente comentada que tiene el cinturón de seguridad en caso de accidente, se prestará especial atención al uso de estos en aquellos autobuses escolares que los lleven instalados.La última campaña llevada a cabo sobre esta temática se desarrolló entre el 22 y el 26 de mayo de 2023. En ella se contó con la colaboración de la Policía Local de los Ayuntamientos de Talavera de la Reina, Añover de Tajo y Yepes, quienes controlaron un total de 31 vehículos, no denunciando a ninguno de ellos. En cambio, la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil controló un total de 100 vehículos, efectuando 112 denuncias.Los datos nos dicen que el 90% de los accidentes que se producen durante el transporte escolar tienen lugar bien en el momento de subir o bajar del vehículo, bien en los instantes inmediatos y, en muchos casos, se trata de atropellos causados por una distracción, ya sea del menor, del conductor del transporte escolar o de los padres. Para evitar este tipo de accidente se recomienda a los padres respetar las paradas, ir con tiempo suficiente y no esperar a los niños al otro lado de la calzada.Desde la Dirección General de Tráfico se hacen otras recomendaciones para ir seguros al cole:Cruzar siempre al menos tres metros por delante del autobús.Dentro del autobús, mantenerse sentado y con el cinturón puesto.Mirar a ambos lados antes de cruzar y hacerlo siempre por semáforos o pasos para peatones.Caminar por el interior de la acera, lejos del bordillo.No cruzar las calles o plazas en diagonal o zig-zag.Tener cuidado con los coches que entran y salen de los garajes.En carretera, ir por la izquierda; y de noche, llevar prendas reflectantes.Inspección Técnica en carretera de vehículos comercialesDesde el lunes 22 de enero y hasta el viernes 2 de febrero de 2024 se van a llevar a cabo inspecciones en carretera de vehículos comerciales tanto de transporte de mercancías como de viajeros.Estas inspecciones se enmarcan dentro de la Estrategia de Seguridad Vial 2030, donde se contempla el área estratégica Vehículos seguros y conectados, dentro de la cual se incluye la línea de actuación 05.2 en la que se hace hincapié en la necesidad de constante actualización de procedimientos de inspección técnica de vehículos.