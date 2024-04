Alejandro López Gálvez, elegido como nuevo secretario general de Juventudes Socialistas de Guadalajara

domingo 07 de abril de 2024

Alejandro López Gálvez ha resultado elegido como nuevo secretario general de Juventudes Socialistas de Guadalajara con el apoyo de 87,5 por ciento de los asistentes al XII Congreso celebrado por la organización juvenil en la capital provincial bajo el lema ‘Construyendo Futuro’.



“Con total sinceridad, este nuevo reto me da mucho vértigo y miedo, pero también me ilusiona enormemente”, ha señalado López Gálvez en su primera intervención quien, además, ha querido destacar que “nuestra labor es la de seguir cambiando las cosas y seguir luchando por conservar los derechos conquistados”.



López Gálvez, natural de Cifuentes donde actualmente desempeña su cargo como concejal del Ayuntamiento, ha querido recordar que fue hace una década cuando se afilió, en primer lugar, a la agrupación local de Juventudes de su pueblo y, desde entonces, “he acumulado muchas e importantes experiencias porque estar en esta organización te ayuda a crecer como persona”.



El nuevo secretario general quiso mandar un mensaje de agradecimiento a su antecesora en el cargo, María Pérez Schnell, por hacer “de este sitio un lugar mejor”, destacando que siempre “has contado y cuentas con mi afecto y respeto”.



López Gálvez, que se definió como un “joven con miedos por con muchas ganas de construir futuro”, quiso pedir “un favor” a todos los asistentes a este evento que es “decirnos las cosas, buenas y malas, porque eso será síntoma de que queréis ayudarnos a mejorar”.



La responsable de abrir este Congreso fue la secretaria de la Agrupación Local de Guadalajara, Sara Simón, que lanzó un mensaje de gratitud a quien ostentó esta secretaria general durante los últimos seis años, así como otro cargado de buenos deseos para el nuevo responsable de esta organización a la que definió como “una escuela de aprendizaje para los políticos y políticas del mañana. Ha apuntado que Juventudes Socialistas es una “fuente de talento” así como ha animado a sus integrantes a “estar en los debates, siendo vanguardia, animando y arropando al partido” ante los futuros desafíos.



En la misma línea, se pronunció el secretario general de PSOE Guadalajara, Pablo Bellido, que recordó también su etapa en Juventudes Socialistas y los valores que trae consigo pertenecer a la misma. Ha resaltado que es preciso ser “generoso” con quienes han contribuido a mejorar esta organización, consiguiendo que, a día de hoy, “contemos con una organización muy fuerte y de la que nos sentimos muy orgullosos”. Al mismo tiempo, expresó también su “gratitud” a la nueva Comisión Ejecutiva, mostrando su “confianza” en que “van a dar lo mejor de ellos en este nuevo mandato”.



La senadora socialista, Araceli Martínez —quien en su día fue vicesecretaria general de Juventudes Socialistas de España—, también quiso tomar la palabra para destacar los valores de Alejandro López a quien, señaló, conocer “desde que nació”. “Me hace mucha ilusión y me conmueve como cifontina su nombramiento porque es una persona muy especial”, ha apuntado quien, además, ha reseñado que ” Alejandro cuenta con una gran vocación de transformación social”.



A este congreso, entre otros, acudieron el secretario regional de Juventudes Socialistas, Álvaro Toconar; el secretario de organización, Estrategia y Acción Electoral Juventudes Socialistas de España, Diego Aroca, según ha informado el PSOE en nota de prensa.



Asimismo, también participaron el secretario general de PSOE Guadalajara, Pablo Bellido; el secretario de Organización, Rafa Esteban; la senadora, Araceli Martínez; el vicesecretario de Coordinación y portavoz, Eusebio Robles; la secretaria de la Agrupación Local de Guadalajara, Sara Simón; la presidenta de la Ejecutiva regional de PSOE-CLM, Marisol Herrero, o el vicesecretario para Política Municipal y Reto Demográfico, José Luis Vega, entre otros cargos.