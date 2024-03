CEOE-CEPYME Guadalajara se reúne con el ayuntamiento para conocer las principales líneas de actuación de la zona de bajas emisiones

Se analizó la ordenanza que regula esta ZBE en busca de nuevas oportunidades para la economía local

viernes 22 de marzo de 2024 , 13:57h

El secretario general de CEOE-CEPYME Guadalajara, Javier Arriola, encabezó la delegación, compuesta por la asociación de Construcción y las Federaciones de Turismo y Hostelería y la de Comercio, donde se encontraban Ángel Escribano, presidente de la Federación provincial de Comercio (FEDECO), Juan Luis Pajares y Mario de Lucas presidente y vicepresidente, respectivamente, de la Federación provincial de Turismo y Hostelería de Guadalajara y Felix Cuadrado, vicepresidente de APEC, así como varios empresarios y técnicos de la Patronal alcarreña, que se reunió con José Luis Alguacil, concejal de Medio Ambiente, Alumbrado Público, Gestión Energética y Zona de Bajas Emisiones, Parques y Jardines y Zonas Verdes, Gestión de Derechos de los Animales y Bienestar Animal, Zoo Municipal y Finca de Castillejos, quien mostró a los presentes las líneas generales del plan de la zona de bajas emisiones que el ayuntamiento capitalino pondrá en marcha en breve, concretamente el próximo 1 de abril, gracias a los fondos europeos Next Generation.



En la reunión se vieron las principales líneas de actuación de la puesta en marcha de esta zona de bajas emisiones, donde no se ha aumentado el número de calles peatonalizadas, sino que se han creado calles de coexistencia, elevando, a su vez el número de plazas de aparcamiento, tanto de residentes como de zona azul.



Al tiempo que los empresarios reclamaron que estos cambios sean, a su vez, una oportunidad para el comercio, la hostelería y la ciudad en general, y el hecho de que no se permita tanto tráfico rodado a esta zona de la ciudad no suponga obstáculos o barreras para ningún negocio.