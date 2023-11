Detenido un hombre por agredir sexualmente durante un año de una niña de 12 años y un niño de 14

sábado 04 de noviembre de 2023 , 20:13h

Agentes de la Policía Nacional y Local de Madrid han detenido este domingo a un hombre acusado de agredir sexualmente a niños de su pareja, una chica 12 años y un niño de 14 años.durante más de un año. Según el testimonio de ambas menores, el hombre se metió en la cama para tocarlas.



El tío de los menores, hermano de la madre, fue quien alertó a la Policía. Aparentemente los niños le contaron los hechos y confrontó ese mismo día al presunto agresor sexual para reprocharle su conducta. Ambos discutieron y recibió un puñetazo en respuestalo que le provocó una herida en la boca.



Según el tío y los menores, desde hace más de un año, y en repetidas ocasiones, el hombre se había estado metiendo en la cama de sus hijastros tocarlos de carácter sexual. Aunque a su madre le dijeron en repetidas ocasiones, ella le explicó a los menores, ella los ignoró y les dijo que mentían, por lo que los abusos no cesaron. La mujer también ha sido detenida.



Ahora, los agentes de la UFAM Están examinando el celular del hombreya que los mensajes se enviaban con otros niños y que podían contener imágenes sexuales de menores.



El perfil de las víctimas de abuso sexual



La ONG ‘Save the Children’ presentó en octubre un análisis en el que repasa alrededor de 400 sentencias judiciales de los recientes casos de abuso sexual contra niños en España.



El estudio indica que la edad promedio a la queel abuso tiene 11 años y que en el 80,3% de los casos analizados la víctima es una niña o adolescente. Además, el El 96% de los abusadores no tiene antecedentes penales delitos penales relacionados con la violencia sexual.



Según los últimos datos del Ministerio del Interior, En 2021 se presentaron 8.317 denuncias por delitos contra la libertad sexual que tuvieron como objetivo niños, niñas y adolescentes.



Los datos también indican que hay víctimas que siguen teniendo que declarar más de una vez, llegando a declarar antes del juicio hasta 3 veces en la Policía, fiscalía y tribunal. Sólo en el 24,9% de los casos aparece que se ha utilizado prueba preconstituida, es decir, la grabación del testimonio para no tener que repetir esa declaración repetidamente.



La organización recuerda que El abuso sexual es una de las formas más graves de violencia contra la niñez y la adolescencia y, además, una de las más ocultas.